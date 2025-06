Técnico da Inter de Milão exalta Thiago Silva, do Fluminense: ‘Um dos melhores da história’

Cristian Chivu destacou a carreira de Thiago Silva, do Fluminense - (crédito: Foto: Reprodução/Inter.it)

Na sequência das oitavas de final do Mundial de Clubes, Fluminense e Inter de Milão se enfrentam, nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), em Charlotte. Assim, o técnico da equipe italiana, Cristian Chivu, rasgou elogios para Thiago Silva, a quem considera um dos melhores zagueiros da história.

“É um jogador com uma carreira fantástica. Um dos melhores zagueiros da história. Ele sempre teve a minha admiração. Eu também o conheço pessoalmente. Ele é uma pessoa fantástica. Assim, para mim, nos últimos 30 anos, ele pode ser facilmente considerado um dos melhores zagueiros que jogou futebol”, disse o comandante, que defendeu Roma e Inter de Milão e foi rival do defensor quando ele jogava no Milan.

Além disso, durante a entrevista, o treinador revelou que Marcus Thuram, um dos destaques da temporada da Inter, está recuperado de uma lesão na coxa e irá para o jogo. Por fim, ele também exaltou o futebol brasileiro ao responder sobre a campanha dos quatro clubes no torneio da Fifa.

“Eu acho que nós não precisamos explicar como os times brasileiros estão jogando. Times brasileiros e jogadores brasileiros provaram ao longo da história do futebol que eles têm qualidade e elevaram o nível do futebol. Felizmente, temos muitos brasileiros na Europa que jogam em alto nível e fazem esse esporte muito mais bonito”, frisou.

“Sabemos o quanto os times brasileiros são importantes para o futebol. Eu amo assistir aos jogos dos times brasileiros e como todos eles foram bem na fase de grupos. É bom para o futebol brasileiro e é bom para o mundo inteiro assistir aos times brasileiros”, concluiu.

