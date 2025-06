Lenda do Barcelona contesta Raphinha sobre o Mundial: ‘Não reclamam com 20 milhões por ano’

Ídolo do futebol europeu e vencedor da Bola de Ouro, Hristo Stoichkov adotou o tom crítico que lhe é habitual para revidar as declarações de Raphinha e Jürgen Klopp quanto ao Mundial de Clubes Fifa. A lenda do Barça, atual equipe do brasileiro, defendeu abertamente a expansão promovida pela entidade e reagiu com firmeza à postura do atacante.

“Quando ele ganha 20 milhões, ele não reclama. Ele é tranquilo”, afirmou Stoichkov ao jornal Marca. O ex-jogador adotou um tom crítico para referir-se ao discurso do brasileiro quanto ao excesso de jogos na temporada. Isso porque ao contestar o calendário, Raphinha sugeriu que os atletas sentiram-se obrigados a ir aos EUA durante as férias.

“Se me derem umas chuteiras e me colocarem em campo, eu jogo. Gosto de futebol”, completou.

‘Discurso de vitimização’

O búlgaro se usou de parte da fala de Raphinha direcionada ao calendário para contestar, de forma mais ampla, o panorama de ‘vitimização do futebol europeu na atualidade’. O ex-jogador entende que o discurso adotado reflete a “hipocrisia” dos atletas e dirigentes.

“Antes, havia só duas substituições. Agora temos cinco e mais uma na prorrogação. Metade do time pode ser trocado. Vejo como injusto reclamar disso”, pontuou. Evidenciando a evolução na regra como contestação ao discurso sobre o desgaste dos atletas com a quantidade de partidas.

Ele ainda questionou o real incômodo dos atletas com a competição: “Esses jogadores só querem atuar aos sábados. Nada de Copas nacionais. Quando estão ganhando milhões, tudo vai bem. Mas, na hora de mostrar compromisso, vêm as queixas”, declarou.

“Esse torneio une táticas, culturas e clubes que antes não se enfrentavam. Isso é enriquecedor para o futebol global”, acrescentou.

Resposta a Klopp

Stoichkov tampouco poupou a Jürgen Klopp em suas declaração. O treinador alemão, atualmente diretor global da Red Bull, classificou o novo Mundial como “a pior ideia já feita pela FIFA”. Ele ainda alertou sobre possíveis lesões devido ao acúmulo de jogos no calendário. Assim como fez com Raphinha, o búlgaro rebateu ao ex-Liverpool com ironia.

“Talvez ele esteja irritado por ver o Salzburg fora. Quando o Liverpool participava e recebia dinheiro, ninguém falava nada”, alfinetou. Após a resposta, ainda colocou as críticas feitas por Enzo Maresca, técnico do Chelsea, ao clima nos EUA, na roda. “Querem dar um controle remoto para o Infantino parar a chuva? Reclamam de tudo”, disse.

Defesa da valorização do Mundial

Na visão da lenda, o Mundial de Clubes representa uma plataforma para revelar talentos emergentes e promover a diversidade do futebol. Ele sustentou que a competição deve continuar a crescer e valorizou o esforço da entidade máxima do esporte na realização.

“A FIFA criou algo inovador. O torneio traz prestígio. Quem não quer jogar contra os melhores do mundo?”, questionou.

Ao final, o búlgaro fez uma provocação direta ao discurso dos críticos: “Preferem jogar na China ou em uma competição global que oferece visibilidade e respeito? Reclamam só porque não acabaram consultados. No fundo, gostam de estar em campo. É disso que o futebol vive”.