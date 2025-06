Abel tem discurso inflamado em preleção e se declara ao elenco após classificação

O torcedor do Palmeiras já está acostumado com o jeito ”enérgico” de Abel Ferreira antes, durante e depois das partidas. Isso ficou ainda mais evidente na preleção do treinador antes do duelo contra o Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Verdão divulgou um trecho de sua fala no vídeo com os bastidores do confronto.

“Se vocês tivessem que pagar para estar aqui, iam pagar para estar aqui. Temos a sorte de estar aqui mais uma vez para lutar pelo que queremos, estar na próxima fase. Temos que fazer acontecer isso, levem esta energia, este pensamento. Por nós, por ele e pelos nossos que estão lá em cima”, diz Abel, que continua.

“Joguem futebol com paixão, sejam corajosos. Sejam audazes! Com cabeça fria e coração quente. Hoje todo meu amor por vocês, para vocês. Foco nas tarefas e deem o vosso melhor. Que Deus os abençoe, correr do primeiro ao último segundo e lembre-se: o jogo só acaba quando termina. Avanti, Palestra!”, gritou o treinador.

Abel enaltece elenco após a vitória

O Palmeiras venceu o jogo por 1 a 0 e avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes. Depois de festejar no gramado junto da torcida, Abel fez novo discurso e repetiu o lema de ”sonhar” para o elenco.

“Eu disse no Brasil antes de vir: tinha um sonho, mas ele não é meu, é nosso. E agora podemos sonhar com olhos bem abertos. Continuar a fazer o que temos feito. Estou superfeliz, vocês também, por tudo que fazemos aqui dentro. Vocês merecem tudo, pelo trabalho. Já disse que as coisas não acontecem por acaso, quando cuidamos de nós e dos outros. Nos esforçamos e futebol também é um jogo de sorte. Há de ser sempre um jogo de sorte, porque é um jogo. Temos que jogar todos juntos. É um orgulho do c… ser treinador de vocês”, falou o português.

Conversa especial com Leila Pereira

Por fim, ainda na coletiva de imprensa, Abel comentou também o apoio que recebe internamente da diretoria e principalmente da presidente Leila Pereira. O treinador não revelou o papo, mas admitiu que uma conversa com a mandatária ajudou o português a se motivar para o duelo contra o Botafogo.

“Não vou dizer o que Leila me disse depois do jogo do Inter Miami. Mas é uma sorte um treinador como eu ter uma presidente como ela. Por isso gosto tanto do Palmeiras”, comentou Abel.

Abel estava frustrado com o time após a exibição ruim contra o Inter Miami. Ele chegou a reconhecer, inclusive, em coletiva, que não conseguiu “ajudar seus jogadores” no início do jogo. Contudo, Leila descartou a cobrança pela atuação e deu respaldo ao comandante para que ele seguisse acreditando no Mundial de Clubes.

