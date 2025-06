‘Mais focado’ no Botafogo, Textor faz cobrança e busca estilo de jogo mais ofensivo

Textor quer o Botafogo com um futebol mais ofensivo e propositivo - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de confirmar que deixará o Lyon e ficará “mais focado” no Botafogo, John Textor entrou em ação e teve seu primeiro ato no futebol alvinegro. Afinal, o norte-americano demitiu o técnico Renato Paiva antes mesmo da delegação retornar ao Brasil, visto que não gostou da postura na eliminação para o Palmeiras. A informação é do portal “ge”.

No sábado (28), o dono da SAF alvinegra teceu um discurso sobre o “Botafogo Way” para toda a delegação presente nos Estados Unidos, horas depois do duelo decisivo com o Alviverde.

Com tal atitude, ele já demonstrava sua insatisfação. Depois do duelo, ele apareceu no hotel durante o almoço de todos os jogadores, comissão técnica e funcionários.

Assim, Textor pediu a palavra e afirmou estar orgulhoso pela campanha, principalmente por causa da vitória sobre o PSG. Por outro lado, estava decepcionado pela forma como o time se comportou contra o Palmeiras e que queria um jogo mais ofensivo e propositivo.

Internamente, uma parte dos jogadores discordou do modelo de jogo implementado na partida. Não houve qualquer reclamação de forma concreta, porém alguns atletas preferiam uma estratégia diferente contra o Palmeiras.

Diante deste cenário, ambas as partes conversaram no fim deste domingo (29) e concretizaram a demissão. Algo que gerou surpresa em outros membros da comissão técnica.

