Do ‘tapa na cara??? ao orgulho: reações de MC Poze do Rodo à eliminação do Flamengo

Reações de MC Poze do Rodo à eliminação do Flamengo

O adeus do Flamengo ao Mundial de Clubes, consequência da derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, despertou uma enxurrada de emoções em Poze do Rodo. Torcedor fervoroso do Rubro-Negro, o cantor registrou todas suas reações nas redes sociais — oscilando da fúria ao orgulho da equipe.

Nos primeiros minutos, indignação com a saída de bola e os momentos de pressão do adversário — consequência da sucessão de erros dos cariocas. “O time está vendo que não estamos conseguindo sair jogando. Só saímos tocando a bola até o gol, beleza, mas e se não estamos conseguindo? Muda a tática, mano. Chutão, bola para frente. Olha o Neuer quando o time aperta ele, um chutão. Isso que se faz, não espera tomar dois gols não, cara***. Me escuta, po***”.

A explosão ocorreu em meio ao colapso tático rubro-negro, que culminou nos dois primeiros gols do Bayern nos dez minutos iniciais da partida.

Escolha por Allan

A saída de Erick Pulgar, que deixou o campo com suspeita de fratura no pé direito, representou, talvez, a maior indignação do artista em todo contexto da partida. Isso porque Allan acabou preterido pelo técnico Filipe Luís, mas não só não correspondeu como recebeu cartão amarelo em um dos primeiros toques na bola.

“Olha como ele entra [Allan]. Entra fazendo falta, tomando amarelo, cara. Não tem como, cara. Só acontece com o Flamengo, cara. Vai botar o Allan nesse jogo? Ele já mostrou o nível dele. Como coloca o Allan nesse jogo? Bota o Gerson na meia, entra com Bruno Henrique. Tem o Léo Ortiz que pode fazer volância, com Danilo na zaga. Quer me matar do coração? Isso que você quer”, esbravejou.

Ainda em tom exaltado, afirmou que “ia invadir o campo” e que precisava “tomar remédio” para conter o estresse provocado pelo desempenho de alguns jogadores em campo.

eu penso e o poze fala pic.twitter.com/9IC9qAfSi4 — ? (@angelcrfx) June 29, 2025

Pênalti reacende esperança

O Rubro-Negro conseguiu equilibrar as ações na etapa final. Após toque de mão dentro da área, Jorginho converteu pênalti e reduziu a vantagem alemã para 3 a 2. O gol trouxe alívio temporário e provocou nova mudança no tom de Poze, que demonstrou confiança e apoio:

“Troquei a blusa, mudei a transmissão da TV, fui para CazéTV. Pênalti. Vamos. Até o fim. Por favor, Jorginho, finaliza com segurança. VAMOS! MENGO”, comemorou.

Pouco depois, já diante da postura mais competitiva, o funkeiro declarou estar “muito orgulhoso do time” e se declarou: “Eu amo meu Flamengo. Estamos botando eles para peidar, estão respeitando. Jogando agora de igual para igual com o Bayern de Munique”.

????FAMOSOS: MC Poze afirmando que estava orgulhoso do Flamengo e mudando de opinião inesperadamente quando o time leva o quarto gol. pic.twitter.com/YFvhv0PPPi — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) June 29, 2025

Orgulho do Flamengo

Apesar da melhora, um erro de Luiz Araújo — novamente na saída de bola — culminou no quarto gol bávaro, o segundo da noite assinado por Harry Kane. MC Poze não conteve nova frustração após o quarto tento alemão:

“Nós demos quatro gols para o cara. Não pode, Luiz. Demos gols em lances para zerar, mano. É chutão lá para o Bruno Henrique, mano”, lamentou.

Ainda assim, mesmo com o desfecho negativo, o cantor preferiu enaltecer a postura da equipe: “Mas eu sigo muito orgulhoso. Não tem porque eu criticar, nem ficar bolado. Ao contrário, estou completamente orgulhoso. Sem medo, sem retranca, sem uma bola só. Estamos jogando futebol. Não fizeram quatro gols de jogadas ensaiadas, não, nós demos gols para eles. Não estamos felizes, mas estamos orgulhosos”.

