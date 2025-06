Comissão do Grêmio já iniciou aprimoramento físico, tático e técnico na intertemporada

O Grêmio dá início a sua segunda semana de treinos na intertemporada durante a paralisação para a disputa do Mundial de Clubes. A reapresentação do elenco ocorre, na tarde desta segunda-feira (30), no CT Luiz Carvalho. A comissão técnica já colocou em prática o planejamento para aprimorar os aspectos físico, tático e técnico. A tendência é de que os trabalhos sejam impulsionados nos próximos dias.

A prioridade do técnico Mano Menezes é aprimorar a performance da equipe na segunda parte da temporada. Assim, o comandante já implementou simulações com cenários que podem ocorrer nas partidas. Especialmente com a intenção de corrigir erros, que ocorreram constantemente no primeiro semestre. Um dos principais focos vem sendo a melhora na saída de bola.

Com isso, a recomendação foi que os jogadores tivessem sucesso em continuar com a posse de bola e tomassem as decisões corretas em situações que haja pressão do adversário. Portanto, a orientação nos treinos foi que atletas conseguissem emplacar rápidas soluções para escapar da marcação.

Em um dos dias de atividade até aqui, Mano dividiu o elenco para realizar treinos ofensivos e defensivos. As peças que fizeram trabalhos no ataque concentraram em praticar movimentos de aproximação e jogadas até a linha de fundo. Além de cruzamentos e finalizações ao gol. O outro grupo exercitou posicionamento e lances de bola aérea.

Comissão do Grêmio diversifica trabalhos na intertemporada

Outras situações que ganharam uma atenção especial foram a marcação e a pressão para recuperar a bola em campo reduzido. As transições entre defesa e ataque também foram ensaiadas. Inclusive, houve uma exigência aos jogadores, dar no máximo dois toques na bola e, de forma rápida.

Além disso, o treinador e seus dois assistentes também realizaram recomendações por setor e até de maneira individual. Os preparadores físicos contam com uma missão crucial. Flávio de Oliveira e Rogério Dias focam em treinamentos diários na academia e no campo. Afinal, o intuito é possibilitar que os jogadores recuperem o condicionamento e estejam nas melhores condições para o retorno dos compromissos.

A propósito, há expectativa de que os atletas do Imortal façam um jogo-treino com o Aimoré, na próxima quarta-feira (02/07), porém ainda sem definição de horário. O Grêmio retorna aos gramados no dia 8 de julho. Na ocasião, enfrentará o São José, pela final da Recopa Gaúcha, às 19h30, na Arena.

