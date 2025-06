Di María se despede do Benfica e elogia Jorge Jesus: ‘Tirou o melhor de mim’

Ángel Di María se despediu do Benfica após a eliminação do clube nas oitavas de final do Mundial de Clubes, contra o Chelsea, no último sábado (28). O argentino recordou seus melhores momentos com a camisa dos Encarnados e, inclusive, citou Jorge Jesus como um dos técnicos que mais o marcaram.

“Me deu a oportunidade de jogar, me colocou como titular indiscutível, me deu a confiança de que eu precisava e, graças a ele, dei o salto e pude ir para o Real Madrid. Acho que ele foi um treinador que tirou o melhor de mim e fez com que eu pudesse explodir naquele ano”, afirmou Di María.

O meia-atacante somou duas passagens pelo Benfica. A primeira, entre 2007 e 2010, marcou sua primeira experiência no futebol europeu. Em 2023, Di María retornou ao Estádio da Luz para mais duas temporadas.

“Disse que queria voltar, que queria voltar a vestir esta camisa. Para mim é como a minha casa, porque foi o meu primeiro clube na Europa. Um lugar onde cheguei com 18 anos, com a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs. E desde o primeiro dia senti o carinho e o amor das pessoas. Passei três anos maravilhosos e quando tive de partir foi difícil. Foi muito difícil para mim, mas tinha essa esperança de um dia voltar a vestir esta camisa”, ressaltou o argentino.

Revelado pelo Rosario Central, o jogador de 37 anos tem contrato assinado com os “Canallas” e retornará ao clube onde foi revelado.

