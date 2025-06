Cleber Xavier explica como planeja escalar Neymar e expectativas por reforços

Cleber Xavier vem preparando o Santos para o retorno do Campeonato Brasileiro e terá como missão, encaixar Neymar na melhor posição possível para o time. Para o treinador, o camisa 10 pode atuar em duas funções no Peixe: como um falso 9 ou como um segundo atacante, jogando por trás desse homem de referência.

O comandante concedeu entrevista ao programa “Domingo Esportivo”, da Santa Cecília TV e falou como pretende encaixar o craque no time. Contudo, o primeiro objetivo será fazer Neymar atuar no lugar de Rollheiser e depois ver como os dois vão atuar juntos.

“É uma das maneiras que eu posso utilizá-lo (de falso 9). Ou como segundo, chegando por trás desse 9 ou como um falso 9, como ele jogou contra o Botafogo. Vou trabalhar nesse período até o jogo do Palmeiras, que a gente trabalha jogo a jogo. Não terei o Rollheiser para esse jogo, que é o parceiro dele. Vou buscar uma alternativa para ser esse parceiro junto com ele. Além de ter a possibilidade de manter o Tiquinho ou manter o Deivid, que voltou agora da Seleção e fez alguns bons jogos com a gente também”, disse Cleber Xavier.

Cleber Xavier vê Neymar como ‘arco e a flecha’

Neymar atuou muito pelo começo da carreira pelas beiradas do campo, mas para o treinador, esta não é mais sua função. O atacante vem atuando mais centralizado e destacou que ele consegue ser mais ”diferente” neste setor.

“Segundo atacante eu digo que é encostado no 9 e também como armador. Só que o Neymar tem uma característica diferente. Ele não é um cara que só arma. Ele é o arco e a flecha. Faz as duas. Jogando com infiltração, jogando com organização por trás, com assistência, mas como gol sempre dentro dessas características que ele tem. O Neymar é um jogador que todo mundo sabe começou pelo lado, com muita qualidade, e faz um bom tempo que vem jogando por dentro. E pode muito bem, e mostrou isso nesses jogos que fez com a gente, nas duas funções”, completou o treinador.

Treinador ansioso por reforços

Além disso, o treinador também comentou sobre as chegadas do lateral-direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão.

“É um atleta de característica ofensiva, que te dá muita transição ofensiva e te dá retorno também. Jogador que fez grandes jogos pelo São Paulo, de uma característica que a gente precisa. A gente perdeu o Leo (Godoy), eu tinha essa característica. O Igor eu vejo num patamar superior ao Leo, com mais qualidade, principalmente no último terço”, falou o técnico, que prosseguiu.

“Eu conheço o Willian Arão porque a gente lançou ele novo, como primeiro meio-campista. Foi campeão mundial com a gente. Depois, na saída dele, ele vai para o Botafogo e faz um grande Campeonato Brasileiro e Carioca jogando como um segundo e já entrando na área. Mas o Arão, na sua experiência hoje, eu não vejo mais ele fazer a função do segundo meio campista que chega. Eu vejo ele fazer primeiro (volante) e também vejo ele fazer zagueiro”, finalizou.

