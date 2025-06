Veja quanto o Flamengo faturou no Mundial de Clubes

O Flamengo se despediu do Mundial de Clubes após derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, no último domingo (29), pelas oitavas de final do torneio. Com isso, o clube encerrou a competição com R$ 152,6 milhões em premiações. Caso avançasse para as quartas, o Rubro-Negro garantiria mais R$ 71 milhões.

Cada vitória na fase de grupos equivale a 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões). O empate vale 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões). O Flamengo, afinal, venceu Espérance e Chelsea e empatou com o Los Angeles FC. Ou seja, arrecadou R$ 27,5 milhões. Pela classificação às oitavas, o clube garantiu mais 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41,3 milhões).

Antes disso, apenas pela participação na competição, o Flamengo garantiu 15,2 milhões de dólares (cerca de R$ 83,7 milhões). O presidente Luiz Eduardo Baptista revelou que, deste valor, R$ 65,8 milhões foram pagos no início de junho, antes mesmo do início do torneio.

A delegação rubro-negra, afinal, embarca na noite desta segunda-feira (30) para o Brasil. Assim, a previsão é de chegar na manhã desta terça-feira (1), no Rio de Janeiro.

Veja premiação por fases:

Fase de grupos: 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) por vitória e 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões)

Quartas de final: 13,1 milhões de dólares (R$ 71,7 milhões)

Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 115 milhões)

Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 164,4 milhões)

Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 219,2 milhões)