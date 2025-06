Arrascaeta desabafa após eliminação no Mundial: ‘Mostramos o que é ser Flamengo’

O Flamengo encerrou a participação no Mundial de Clubes no último domingo (29) após perder para o Bayern de Munique (ALE), nas oitavas. Depois do resultado negativo, Arrascaeta, camisa 10 da equipe rubro-negra, desabafou em publicação nas redes sociais.

“Demos tudo de nós, mostramos quem somos, o que é ser Flamengo. Certo ou errado, sempre unidos, no nosso estilo. É muito gratificante e uma verdadeira honra fazer parte deste grupo. Hoje nos despedimos com tristeza, mas de cabeça erguida, pois sabemos que estamos no caminho certo. Obrigado, meu Mengão!”, declarou Arrascaeta, em ‘post’ no ‘X’, antigo Twitter.

O Flamengo deixou o Mundial de Clubes com uma campanha de duas vitórias (sobre Espérance e Chelsea), um empate (contra o Los Angeles FC) e uma derrota (para o Bayern de Munique). Além dele, o técnico Filipe Luís seguiu a linha de raciocínio de Arrascaeta e defendeu a postura do Flamengo na partida válida pelas oitavas de final.

Agora, a delegação retorna ao Brasil com foco redirecionado para o Campeonato Brasileiro. O elenco, afinal, enfrenta o Santos dia 16 de julho, às 21h30, fora de casa. Em seguida, mede forças com o Fluminense no sábado (20 de julho), às 19h30, no Maracanã, e encerra a sequência contra o Bragantino, fora de casa, na terça-feira (23 de julho).

