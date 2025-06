Felipe Melo rebate crítica de torcedores do Flamengo em Miami: ‘Seis títulos’

Felipe Melo rebate torcedores do Flamengo - (crédito: reprodução de video de X)

O ex-jogador Felipe Melo estava presente na partida entre Flamengo e Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes no domingo (29) e teve uma ‘discussão’ com torcedores rubr0-negros.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que, Felipe Melo ao passar por uma área reservada para imprensa, mas que tinha torcida perto, rebateu os torcedores do Flamengo ao ser chamado de horroroso.

“Fala, meu vice! Sou horroroso, mas ganhei seis títulos em cima de vocês, seu m****!”, disse.

Felipe Melo rebatendo torcedores do Flamengo nos Estados Unidos: “Fala, meu vice! Sou horroroso, mas ganhei 6 títulos em cima de vocês, seu m****!” ???? Reprodução pic.twitter.com/PFBGKGmuxp — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) June 30, 2025

Felipe Melo x Flamengo

Como jogador, Felipe Melo encerrou sua carreira defendendo o Fluminense, rival do Flamengo no futebol carioca. Com o Tricolor, o ex-volante conquistou títulos de Campeonato Carioca e Taça Guanabara contra o Rubro-Negro.

O principal título que Felipe Melo conquistou em cima do Flamengo foi a Libertadores, quando ainda defendia o Palmeiras, em 2021. Dessa forma, essas são as conquistas que o ex-jogador fez referência ao responder as provocações.

Mundial

Com brasileiros no Mundial, incluindo o Fluminense e Palmeiras, onde Felipe Melo atuou, o ex-jogador vem acompanhando as partidas nos Estados Unidos. Neste jogo, portanto, viu a derrota do Rubro-Negro por 4 a 2 para o Bayern de Munique pelas oitavas de final da competição.

Nesta segunda-feira (30), o Fluminense entra em campo contra o Inter de Milão, em busca de uma vaga nas quartas de final do torneio. Até o momento, apenas o Palmeiras entre os brasileiros garantiu uma vaga na próxima fase do mata-mata.

