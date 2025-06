Atlético se reapresenta com a necessidade de solucionar indefinições

O Atlético dará o pontapé inicial em sua intertemporada nesta segunda-feira (30), depois de 16 dias de recesso. Assim, o elenco fará o primeiro trabalho na Cidade do Galo sob o comando de Cuca neste período de preparação para a segunda parte do ano. Neste cenário, o clube precisará também solucionar algumas indefinições. Entre elas a recuperação de jogadores entregues ao departamento médico e ter êxito em qualificar o grupo na janela de transferências. Outra preocupação é quitar débitos.

O clube ainda não fez qualquer tipo de anúncio se realizará um amistoso ou jogo-treino nestas duas semanas de preparação. Inclusive, há a chance de se concretizar um teste no dia 5 de julho. O cenário otimista é que o Galo terá tempo hábil para recuperar as peças que estão em processo de recuperação de lesões. Por sinal, em seu último compromisso antes da paralisação na temporada, o departamento médico contava com quatro jogadores.

No caso, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, além dos atacantes Cuello, Cadu e Caio Maia. Por sinal, os dois primeiros são considerados titulares do time de Cuca. Além disso, com relação a contratações, o Atlético pretende não ser agressivo no mercado. Na verdade, o Atlético já admitiu que a intenção de sacramentar a chegada de apenas de um primeiro volante. O período para os clubes se reforçarem tem início no dia 10 de julho e se estende até setembro.

Condição financeira incomoda o Atlético

A movimentação discreta também se explica pelo cenário financeiro adverso. Isso porque o Galo não apresenta uma condição financeira para fechar com reforços badalados. No caso, a prioridade será quitar algumas pendências. Entre elas dívidas que o clube tem com seus jogadores como as férias de junho. Além de algumas luvas atrasadas e até mesmo dívidas com outros clubes em acordos por transferências. Portanto, neste contexto incômodo, o Atlético tenta conseguir um novo investimento para amenizar os problemas financeiros da SAF.

O primeiro compromisso do Galo na volta da temporada será o embate contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão, no dia 12 de julho. No mês, aliás, ainda terá jogos pela Sul-Americana e Copa do Brasil. Na competição nacional, a equipe se encontra em sétimo lugar, com 20 pontos. Na Sul-Americana, enfrentará o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, na fase de playoffs. Já no torneio mata-mata nacional, terá o Flamengo como adversário nas oitavas de final.

