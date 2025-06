Jornalista aprova demissão de Renato Paiva e pede por um nome influente no Botafogo

A saída de Renato Paiva do comando técnico do Botafogo contou com a aprovação de Pedro Certezas, que, inclusive, já vislumbra um perfil para o sucessor. Anunciada na madrugada desta segunda-feira (30), a demissão gerou forte repercussão nas redes sociais e, enquanto alguns seguiram a linha do jornalista, outros, estes mais céticos, demonstraram receio quanto aos próximos passos.

“O pior é que curti. Agora tem que trazer um BALA”, escreveu Certezas. Ou seja, o jornalista refere-se a um nome de peso, considerado incontestável, para assumir o comando da equipe.

Como mencionado, a fala de Certezas sintetiza o sentimento de parte da torcida, que apesar da surpresa, demonstrou expectativa por mudanças significativas. A repercussão da postagem nas redes sociais reforçou esse desejo coletivo por um profissional de maior impacto à frente do grupo.

Despedida pós-queda no Mundial de Clubes

A saída de Paiva aconteceu menos de 48 horas depois da eliminação para o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, na Filadélfia. Derrotado por 1 a 0 na prorrogação, os cariocas deixaram o torneio nas oitavas de final. Em nota, a diretoria agradeceu os serviços prestados pelo português e destacou a vitória histórica sobre o Paris Saint-Germain como um dos momentos marcantes do seu curto período no comando.

O desligamento também envolveu os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel dos Santos, além do preparador de goleiros Rui Tavares e do físico Daniel Castro. A decisão representou o primeiro grande movimento de John Textor após anunciar que deixaria o Lyon para dedicar mais atenção ao clube alvinegro.

Bastidores tensos no Botafogo

A demissão repercutiu de maneira intensa entre profissionais da imprensa e nos bastidores. Paulo Vinícius Coelho, por exemplo, revelou que conversou com o treinador e classificou a reação de Paiva como um “choque”. Segundo o jornalista, o português sentiu-se desrespeitado:

“Isso se chama analfabetismo, desrespeito”” afirmou PVC ao destacar que, poucos dias antes, o mesmo treinador havia comandado uma vitória sobre o PSG. Consequentemente, encerrou um jejum de 13 anos sem triunfos brasileiros sobre campeões europeus.

O jornalista lembrou ainda que o Alvinegro liderou o grupo mais difícil do torneio e que a eliminação, decidida apenas na prorrogação, não justificaria uma decisão tão drástica. Ele criticou duramente a condução da diretoria: “Mesmo que a torcida apoie a decisão, demonstra pura falta de respeito por um profissional que se preparou para vencer e venceu o último campeão da Europa”.

Paiva sai com números positivos

O português comandou a equipe em 23 partidas em sua curta passagem — somou 12 vitórias, três empates e oito derrotas. Um aproveitamento, portanto, de 56,5%. Durante o período, o time garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores, onde enfrentará a LDU, e também da Copa do Brasil, contra o Bragantino. Já no Campeonato Brasileiro, o clube ocupa atualmente a oitava posição, com 18 pontos em 11 rodadas.

A decisão de John Textor de participar mais ativamente do cotidiano alvinegro coincide com a reestruturação no Lyon. O empresário norte-americano indicou novos gestores para o time francês e prometeu foco maior no projeto brasileiro, o que pode ter influenciado diretamente na saída do técnico luso.

Expectativa por novo nome e pressão por resultados

Com o cargo de treinador novamente vago, a diretoria alvinegra iniciou a busca por um novo comandante. A declaração de Pedro Certezas ganha força diante do cenário: a torcida cobra um profissional com respaldo, currículo vencedor e capacidade imediata de liderar um elenco que já mostrou qualidade em momentos decisivos.

