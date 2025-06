Jornal inglês avalia Estêvão antes de Palmeiras x Chelsea pelo Mundial

Estevão, vendido pelo Palmeiras ao Chelsea ainda em 2024, terá pela frente seu futuro time, na sexta-feira (4/7), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. E o diário inglês ‘The Athletic’ não perdeu a oportunidade de avaliar o futuro reforço dos Blues.

Em publicação nesta segunda, o veículo frisou que o jogador atuou como um “peão no jogo de xadrez tático” aberto pela esquerda no triunfo (1 a 0) sobre o Botafogo e que a “experiência não deu muito certo“. Para o jornal, o lateral Vitinho, seu marcador, “conseguiu intervir com facilidade”. Em contrapartida, admitiu que o atacante melhorou na etapa final com um gol anulado e um “belo toque ao estilo de Neymar”.

O ‘The Athletic’ avaliou o desempenho de Estevão pela esquerda como “decepcionante”, embora tenha atribuído a ele “qualidades brilhantes inegáveis“. Indagou, ainda, se o jovem terá condições de disputar posição entre os titulares em meio a “forte concorrência“ e citou nomes como Cole Palmer, Pedro Neto e Madueke já firmados no elenco dirigido por Enzo Maresca.

Além disso, mencionou que um empréstimo para um outro clube europeu de menor poderia ser importante no processo de adaptação e amadurecimento da joia. E defendeu a ideia ao escrever que a mesma estratégia foi aplicada ao meio-campista Andrey Santos e ao meia-atacante Kendry Paez, que foram emprestados ao chegarem a Londres e, posteriormente, retornaram mais experientes.

Estêvão e o exemplo de Vitor Roque

O veículo também mencionou Vitor Roque, atual companheiro de Estevão no Verdão, como uma “experiência malsucedida” no Velho Continente.

“Se Estevão precisasse de um exemplo sobre a adaptação às exigências europeias, bastaria olhar para o companheiro de equipe do Palmeiras, Vitor Roque, que deixou o Athletico-PR para ir para o Barcelona aos 18 anos em 2023. Ele fez apenas 14 jogos pelo Barça, marcando apenas dois gols, e retornou definitivamente ao Brasil em fevereiro”, concluiu a publicação.

Enquanto isso, Estêvão vai buscar, justamente contra o Chelsea, seu primeiro gol no Mundial. Pode ser, portanto, sua última partida pelo Palmeiras em caso de desclassificação dos brasileiros neste duelo por vaga na semifinal. Se isso ocorrer, o jovem seguirá em definitivo, e de imediato, para o clube inglês.

