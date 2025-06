Crespo sinaliza preferência por esquema com três zagueiros no São Paulo - (crédito: - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Hernán Crespo já vem trabalhando pesado neste início de segunda passagem pelo São Paulo. As primeiras atividades vêm agradando o ambiente interno do Tricolor, que avalia positivamente a dinâmica adotada pelo argentino em seus treinamentos. Contudo, o treinador já começa a sinalizar uma mudança significativa para o retorno da equipe no Brasileirão.

Isso porque o treinador já mostrou ter uma preferência em atuar com um esquema com três zagueiros. A formação será testada nos primeiros trabalhos no CT da Barra Funda durante a pausa para o Mundial. Aliás, isto não é uma novidade no Tricolor, já que o argentino utilizou o mesmo esquema em 2021.

A comissão acredita que o sistema pode potencializar características do elenco atual e garantir mais equilíbrio defensivo. Contudo, algo que preocupa o treinador de utilizar essa formação é a falta de opções.

Isso porque o São Paulo vê Ruan Tressoldi estar próximo de sair. O jogador tem contrato com o Tricolor até esta segunda-feira (30) e pode retornar ao Sassuolo. A diretoria negocia com o clube italiano a permanência do defensor, mas o Soberano já trabalha com a opção de perder o jogador para o restante da temporada.

Assim, Crespo teria apenas Arboleda, Alan Franco, Sabino e Ferraresi para a zaga. O venezuelano, entretanto, vinha jogando na lateral-direita com Zubeldía e agradando. Tanto que o São Paulo aceitou liberar Igor Vinícius para o Santos, já que contava com dois atletas para o setor.

As opções mais ‘jovens’ de Crespo

Além disso, o São Paulo também conta com Igão, jovem das categorias de base, mas que já treina com os profissionais, e Matheus Belém, que retornou após ser emprestado para a Chapecoense. Contudo, o Tricolor cogita ir ao mercado atrás de outro nome para o setor.

