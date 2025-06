Messi lamenta ’empate amargo’ contra o Palmeiras no Mundial

Messi deu adeus ao Mundial de Clubes no último domingo (29), após o Inter Miami perder para o PSG por 4 a 0, nas oitavas de final da competição. O revés para o atual campeão da Champions League já era algo esperado pelo argentino. Contudo, o astro lamentou muito, após a partida, o empate ‘amargo’ contra o Palmeiras, na última rodada da fase de grupos.

“Houve um gosto amargo depois da partida contra o Palmeiras. Estávamos vencendo por 2 a 0 e terminamos com o empate, o que nos fez enfrentar o PSG, que é um time muito mais difícil. Mas não é uma crítica. Só uma situação que poderia ter sido diferente. Porque estar com 2 a 0 e conceder o empate com 10 minutos faltando o fim nos deixou um gosto amargo”, disse Messi.

Na partida em questão, o Inter Miami abriu 2 a 0 no placar com gols de Allende e Luis Suárez. Contudo, aos 34 minutos do segundo tempo, Paulinho marcou o primeiro para o Alviverde. Já aos 41 minutos, Maurício acertou um lindo chute para empatar o jogo e colocar o Palmeiras como líder do Grupo A.

O resultado no fim fez com que o Palmeiras escapasse do PSG e enfrentasse o Botafogo, nas oitavas de final do Mundial. Já o Inter Miami teve que encarar os atuais campeões da Champions.

“Acho que nós competimos. Agora é isso, acabou. Nós temos que pensar sobre o que está vindo adiante no nosso torneio”, finalizou Messi.

