Dono de SAF do Cruzeiro abre o jogo sobre relação com o Mineirão

Empresário abre o jogo com relação do Cruzeiro e Mineirão - (crédito: Foto: reprodução instagram )

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, afirmou em entrevista que pretende reforçar o vínculo do clube com o estádio do Mineirão. Segundo ele, não há intenção de construir uma nova casa para a equipe.

Pedro Lourenço, aliás, destacou que o Cruzeiro não existe sem o Mineirão — e o Mineirão, muito menos, sem o Cruzeiro. Ele também falou sobre o contrato atual com o estádio.

CONFIRA: Cruzeiro mira contratação de defensor a pedido de Leonardo Jardim

“O Cruzeiro sem o Mineirão não é o Cruzeiro, e o Mineirão sem o Cruzeiro não é o Mineirão. Temos contrato até 2025 e estamos sempre conversando para melhorá-lo. Não penso em fazer estádio. Penso em pagar as contas do Cruzeiro. Quero, a cada dia, melhorar a relação com o Mineirão e construir o que for bom para os dois lados” disse o empresário.

“Vamos melhorar a cada dia. Já temos uma ótima parceria. Só pretendo estreitar essa relação e conquistar muitos títulos” analisou em entrevista à revista do Mineirão.

No comando da SAF desde 2024, o empresário também comentou a possibilidade de o Cruzeiro deixar o estádio. Mas, de forma categórica, negou essa ideia e reforçou o compromisso com o Gigante da Pampulha.

“Não pretendo tirar o Cruzeiro do Mineirão. O Mineirão é a nossa casa. A maioria dos torcedores diz que é a Toca 3. Ganhamos todos os títulos no Mineirão. Não faz sentido criar expectativa no torcedor sobre um novo estádio, porque isso não passa pela minha cabeça. O Mineirão é do Estado. A Minas Arena tem contrato e investiu. Precisamos respeitar os investidores”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.