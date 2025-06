Textor irritado e demissão surpresa no Botafogo: os bastidores da saída de Paiva

Na madrugada desta segunda-feira (30), o Botafogo anunciou a demissão do técnico Renato Paiva após eliminação do clube no Mundial de Clubes. A decisão partiu de John Textor, que ficou irritado com a postura do time e modelo de jogo na eliminação contra o Palmeiras. Além disso, a demissão do treinador pegou diversos setores do Alvinegro de surpresa, inclusive o próprio português. A informação é do “Uol”.

O modelo de jogo ‘acovardado’ incomodou o dono da SAF do Glorioso e membros da diretoria, que também esperavam mais do técnico no duelo diante do Atlético de Madrid. Apesar disso, os atletas do elenco não esperavam uma saída e foram pegos de surpresa com a notícia.

Paiva recebeu a notícia da demissão na noite de domingo, na Filadélfia, onde a delegação alvinegra ainda está hospedada depois da eliminação no Mundial de Clubes. A equipe, assim, volta ao Rio de Janeiro na terça-feira.

Interferência na escalação

Além da surpresa, o técnico Renato Paiva também acredita que deixou o Botafogo por não aceitar interferência de John Textor na escalação. A equipe com três volantes deixou o dono da SAF do clube irritado e gostaria de ver o “Botafogo Way”. Ou seja, o americano gostaria de ver um jogo propositivo. A informação é do jornalista André Rizek.

Internamente, uma parte dos jogadores discordou do modelo de jogo implementado na partida. Não houve qualquer reclamação de forma concreta, porém alguns atletas preferiam uma estratégia diferente contra o Palmeiras.

O treinador também alegou que foi apenas comunicado da decisão e que não participou de nenhuma reunião para que os motivos fossem explicados. Ele ainda disse não haver nenhum problema de relacionamento no vestiário.

