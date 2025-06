Eliminado do Mundial, Atlético de Madrid anuncia saída de trio

Eliminado do Mundial de Clubes ainda na fase de grupos, o Atlético de Madrid já se vira para a próxima temporada europeia. Afinal, nesta segunda-feira (30/6), a equipe Colchonera anunciou o desligamento de três jogadores de seu plantel.

São eles o zagueiro/volante Axel Witsel; o lateral-direito César Azpilicueta; e o lateral-esquerdo Reinildo. O contrato dos três se encerra nesta segunda, com os jogadores seguindo seu rumo após não renovarem com o Atleti, que desejou boa sorte aos atletas em seu site oficial.

Azpilicueta, de 35 anos, estava no Atlético de Madrid desde 2023/24, quando chegou de graça junto ao Chelsea (ING). Foram, assim, 54 partidas, com apenas um gol marcado e duas assistências para o espanhol. Ele, no entanto, sequer disputou o Mundial de Clubes.

Já Witsel estava há mais tempo. O belga de 36 anos, que chegou após se destacar pelo Borussia Dortmund (ALE), atuava em Madri desde 2022/23, sendo peça importante no esquema do técnico Diego Simeone. Atuou por 116 jogos, com três gols marcados e duas assistências.

Reinildo, por sua vez, era o mais longevo do trio, apesar de ser o mais novo – 31 anos. Afinal, estava no Atlético desde 2021/22, oriundo do Lille (FRA). O jogador de Moçambique não era titular absoluto, atuando em 103 jogos no período, com somente dois gols marcados. Ele está de malas prontas para defender o Sunderland (ING).

