Confira quanto o Fluminense deve receber pela venda de João Pedro ao Chelsea

João Pedro na época em que defendia as cores do Fluminense, clube que o revelou - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O atacante João Pedro já está nos Estados Unidos para assinar com o Chelsea e disputar o restante do Mundial de Clubes. Revelado nas divisões de base do Fluminense, o jogador, que defendia as cores do Brighton, da Inglaterra, chega aos Blues por cerca de 50 milhões de libras (R$ 375 milhões na cotação atual), além de bônus por metas alcançadas.

Dessa forma, o Tricolor tem direito a 2,5% do valor total do negócio por conta do mecanismo da Fifa para clubes formadores. Assim, nesse cenário, o clube de Laranjeiras tem direito a 1,25 milhões de Libras (R$ 9.402.500).

O Chelsea bateu o Benfica por 4 a 1, no último sábado (28), e avançou de fase na competição. Agora, na próxima sexta-feira (4), dia da independência norte-americana, às 22h (de Brasília), encara o Palmeiras.

A chegada do atacante ocorre porque a entidade liberou que todos os clubes do mata-mata poderiam contratar mais dois atletas e apresentar seis novos inscritos até o dia 3 de julho.

João Pedro defendeu as cores do Fluminense dos 12 aos 18 anos, antes de acertar com o Watford, também da Inglaterra. Na ocasião, a negociação girou em torno de 11,5 milhões de euros (R$ 76,82 milhões na cotação da época). Após quatro temporadas, foi para o para o Brighton, por R$ 188 milhões, com lucro de R$ 10 milhões para o Tricolor.

Com destaque no futebol inglês, o atacante entrou no radar da Seleção Brasileira na época do técnico Dorival Júnior. Tanto que disputou três partidas, sendo, inclusive, titular diante da Colômbia.

