Neymar responde pergunta da esposa sobre razão para seguir no futebol

Após a confirmação da sua permanência no Santos até pelo menos o fim do ano, Neymar deu uma entrevista coletiva privada para familiares e amigos. Assim, a sua amada Bruna Biancardi perguntou o motivo para o craque seguir a carreira no futebol.

“O que te move a acordar todo dia e ter pique para treinar uma, duas vezes no dia? Deixar de fazer outras coisas que você gostaria. É por amor? É por propósito? É para conquistar algo que você acha que ainda te falta?”, questionou a esposa.

Em seguida, Neymar explicou que o seu incentivo continua sendo a paixão pelo esporte.

“O que me move é o amor que eu sinto pelo futebol ainda, a vontade de jogar, de estar em campo. É isso que me move todo dia. É o que me faz acordar e ir treinar. Enquanto eu tiver querendo jogar futebol, você vai ter que me dividir, mozão”, justificou o astro do Peixe.

“O amor pelo futebol nunca vai deixar de existir. O que vai acabar uma hora é a empolgação de jogar, porque em algum momento eu não vou mais conseguir entregar desempenho”, complementou o camisa 10 do Santos.

Críticas não atrapalham Neymar

Um outro tema que uma das pessoas próximas questionou a Neymar foram as reclamações que recebe pelo seu comportamento fora das quatro linhas. O craque frisa que algumas das críticas não têm embasamento pela falta de conhecimento do que ocorre no seu cotidiano.

“É difícil responder algo assim para essas pessoas que não entendem absolutamente nada do que acontece na nossa vida. Não sei. É pedir paciência (risos). E dizer que todo mundo erra, todo mundo é um ser humano cheio de sonhos, vontades, histórias. Você não conhece o que o cara está passando naquele momento”, concluiu o astro do Santos.

Uma das respostas que causou animação foi o fato de o camisa 10 do Peixe dizer “estar se sentindo bem fisicamente”, principalmente após a série de lesões. Portanto, anima a comissão técnica e a diretoria para encarar o Palmeiras. O duelo está inicialmente marcado para o dia 13, mas pode ser adiado em função do Mundial, e Flamengo para o dia 16, na Vila Belmiro ou em São Paulo.

