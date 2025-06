Corinthians mantém Garro sob ‘cuidados especiais’ e evita dar prazo por Yuri Alberto

Corinthians tem atenção especial com as dores de Rodrigo Garro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Rodrigo Garro segue sendo um jogador sob ”cuidados especiais” do Corinthians. Afinal, o Timão acompanha com atenção a situação do joelho direito do argentino, a fim de evitar que ele volte a ser desfalque. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (30/6), os preparadores físicos Celso Rezende e Reverson Pimentel comentaram a situação do jogador.

“Garro precisa ter um acompanhamento individual sempre. A gente controla, dosa a carga, dá força à musculatura para deixá-lo sem dor. Ele está treinando bem, fez treino com intensidade e está participando de todos os trabalhos. Ele vai precisar de cuidados principalmente na recuperação e na sequência de jogos para ser o Garro que foi em 2024”, disse Reverson Pimentel.

Outro jogador monitorado com carinho pelo Corinthians é Yuri Alberto. Ele sofreu uma fratura na vértebra da coluna, mas já vem treinando em campo e sua recuperação vem impressionando a todos por conta da velocidade. Mesmo assim, os profissionais evitam cravar uma data para seu retorno aos gramados.

“A gente conseguiu de 30% a 40% diminuir o tempo de afastamento do atleta. O Yuri é um atleta que se cuida, foi uma surpresa estar em campo. Ainda não temos data de retorno, mas posso garantir que vai ser antes do esperado. Faremos todo o esforço para o torcedor ver o Yuri num jogo tão importante quanto o Dérbi”, disse os preparadores.

O Corinthians voltou de férias no último sábado (28) e desde então vem treinando em dois períodos. Nesta segunda-feira (30), a atividade teve presença do presidente interino, Osmar Stabile, e o diretor de futebol, Fabinho Soldado. O Timão entra em campo no dia 13 de julho, contra o RB Bragantino, na Neo Química Arena, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.