Interação de Neuer com titular do Flamengo ganha repercussão na web

Neuer (direita) e Rossi, goleiro do Flamengo, tiveram conversa inesperada nos bastidores do Hard Rock Stadium - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A vitória do Bayern de Munique sobre o Flamengo por 4 a 2, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, no último domingo (29), causou alvoroço também por um episódio inesperado. Afinal, os goleiros dos dois times tiveram uma interação curiosa depois da partida. Neuer e Rossi posaram para foto e conversaram sobre aspectos do jogo nos bastidores do estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos.

Em registro feito pela emissora “Dazn”, detentora dos direitos de transmissão do torneio, o arqueiro alemão faz um movimento com os pés enquanto interagia com o seu companheiro de posição. Assim, há uma suposição dos internautas que Neuer fez um elogio à capacidade do goleiro do Flamengo em jogar com os pés.

Desta forma, com a repercussão do vídeo, houve distintas opiniões sobre o momento. Alguns usuários da rede social X, o antigo Twitter, frisaram a veneração dos jogadores sul-americanos pelos europeus. Ao mesmo tempo, houve elogio a Neuer por reconhecer a qualidade do goleiro do Flamengo.

Flamengo tem arrecadação milionária no Mundial de Clubes

O Rubro-Negro encerrou a sua campanha no Mundial de Clubes com R$ 152,6 milhões em premiações. Caso avançasse para as quartas, o Rubro-Negro garantiria mais R$ 71 milhões.

Cada vitória na fase de grupos equivale a 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões). O empate vale 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões). O Flamengo, afinal, venceu Espérance e Chelsea e empatou com o Los Angeles FC. Ou seja, arrecadou R$ 27,5 milhões. Pela classificação às oitavas, o clube garantiu mais 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41,3 milhões).

POV: quando você encontra um ídolo ????#FIFACWC pic.twitter.com/CzqAL8EqIr — Mundial de Clubes da FIFA ???? (@fifaworldcup_pt) June 29, 2025

Antes disso, apenas pela participação na competição, o Flamengo garantiu 15,2 milhões de dólares (cerca de R$ 83,7 milhões). O presidente Luiz Eduardo Baptista revelou que, deste valor, R$ 65,8 milhões foram pagos no início de junho, antes mesmo do início do torneio.

A delegação rubro-negra, afinal, embarca na noite desta segunda-feira (30) para o Brasil. Assim, a previsão é de chegar na manhã desta terça-feira (1), no Rio de Janeiro.

