Os destaques positivos e negativos do Flamengo no Mundial de Clubes

Jorginho foi destaque positivo do Flamengo no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

O Flamengo encerrou a participação no Mundial de Clubes com a derrota para o Bayern de Munique, no domingo (29). Na avaliação de jogadores e comissão técnica, a campanha no torneio foi positiva e tendo bom desempenho nos Estados Unidos. Assim, o Jogada10 mostra os jogadores do Fla que se destacaram e os que também de certa decepcionaram dentro de campo.

Positivos

Único reforço para o Mundial de Clubes, Jorginho iniciou o torneio como titular e, diante do desempenho, é difícil imaginar que o volante perca a condição na sequência da temporada. O volante fez duas assistências e marcou um gol no torneio. Além disso, o camisa 21 caiu como uma “luva” no estilo de jogo do Flamengo.

O zagueiro Léo Pereira também entrou nos destaques do time. Ele ficou fora apenas na partida contra o Los Angeles FC. Foi titular nos dois confrontos mais importantes, contra o Chelsea, na fase de grupos, e contra o Bayern, nas oitavas. No jogo da eliminação, marcado por falhas defensivas, foi quem menos errou.

Outro destaque, foi Wallace Yan. Aos 20 anos, o atacante “furou fila” no concorrido setor ofensivo e aproveitou muito bem os minutos que teve em campo no Mundial.

Negativos

Por outro lado, o técnico Filipe Luís também teve jogadores que ficaram abaixo do esperado. Um deles foi o atacante Pedro. Ele foi titular apenas nos dois jogos contra Espérance e Los Angeles FC. Diante do Chelsea, entrou apenas nos acréscimos do segundo tempo e não saiu do banco contra o Bayern. Ainda buscando a melhor forma, Pedro está na parte debaixo da lista de Filipe Luís.

Camisa 10 da Gávea, Arrascaeta teve um início animador no Mundial de Clubes, mas não conseguiu manter o ritmo nos dois jogos grandes. Ele, aliás, foi substituído no segundo tempo após atuações apagadas. Contra o Bayern, perdeu a bola que deu origem ao segundo gol do time alemão.

