Aston Villa anuncia saída de atletas e definirá situação de Coutinho com o Vasco

O Aston Villa anunciou, nesta segunda-feira (30), que devolveu os atletas Rashford e Asensio. O primeiro retornará ao Manchester United, da Inglaterra, e o segundo ao PSG. Ambos chegaram por empréstimo em janeiro deste ano.

Rashford, aliás, já foi apontado como uma promessa do futebol inglês, viveu uma fase de oscilação, perdeu espaço na seleção e recebeu críticas do técnico do United, o português Rúben Amorim. A permanência do atacante em Old Trafford é pouco provável, e o clube deve negociá-lo novamente. O Villa chegou a estimar seu passe em 40 milhões de libras (R$ 298,3 milhões). Em campo, Rashford disputou 17 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

CONFIRA: Aguardado no Vasco, lateral Leandrinho passará por teste de fogo com Diniz

Asensio, revelado pelo Real Madrid, perdeu espaço no clube espanhol e, ao fim do contrato, seguiu para o PSG. Em Paris, também encontrou poucas oportunidades. No Aston Villa, recebeu nova chance, mas não conseguiu se firmar. O futuro do atacante no atual campeão da Champions League é incerto. Ao todo, ele marcou oito gols, três deles na Liga dos Campeões, e deu uma assistência.

Situação de Coutinho com o Vasco

E Coutinho? O meia, atualmente no Vasco, está emprestado pelo Villa. O clube inglês ainda não revelou o que pretende fazer com o jogador. Existe a possibilidade de rescisão, mas, enquanto isso não acontece, o Gigante da Colina tentará negociar um novo empréstimo até o fim do ano. Adaptado ao Rio de Janeiro com a família, Coutinho seguirá treinando normalmente no CT Moacyr Barbosa e não pretende deixar o Brasil.

O Villa também oficializou as saídas do goleiro Olsen e dos zagueiros Hause e Disasi. Olsen e Hause encerraram seus vínculos, enquanto Disasi retornará ao Chelsea, da Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.