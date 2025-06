Após eliminação, imprensa europeia destaca trabalho de Filipe Luís no Flamengo

Apesar da eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes no domingo (29), a imprensa europeia destacou o trabalho de Filipe Luís nesta segunda-feira (30).

O jornal espanhol “Marca”, afirmou que o treinador “está cotado a ser um dos grandes”. Enquanto o “The Atletic”, dos Estados Unidos, também destacou o futuro do técnico.

“Filipe Luís faz o trabalho difícil parecer fácil. Um jovem treinador com o futuro brilhante”, escreveu.

Por fim, a imprensa francesa também fez elogios ao treinador. Assim, o “L’equipe” ressaltou a transformação que o Flamengo teve após Filipe Luís assumir o comando.

“A brilhante transformação de Filipe Luís no comando de um atrativo Flamengo”, afirmou o periódico.

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo em outubro do ano passado e soma 51 partidas, sendo 33 vitórias, 14 empates e apenas quatro derrotas no comando rubro-negro, entre 2024 e 2025. Além disso, conquistou o título da Copa do Brasil do ano passado e também o Campeonato Carioca de 2025.

Flamengo no Mundial

Na fase de grupos, o Flamengo venceu o Espérance por 2 a 0 e o Chelsea por 3 a 1, de virada. Aliás, o Rubro-Negro conseguiu a classificação em primeiro do grupo para as oitavas de final ainda na segunda rodada. Na última, empatou com o Los Angeles FC por 1 a 1.

O Flamengo enfrentou o Bayern de Munique em busca de uma classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes. No entanto, o clube alemão venceu por 4 a 2 e eliminou o Rubro-Negro.

