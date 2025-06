América-MG x Santos, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Santos fazem um duelo decisivo por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. As equipem medem forças nesta terça-feira (1/7), às 15h, na Arena Vera Cruz, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada da competição. O Coelho está na sétima colocação, com 24 pontos, mas vê muitas equipes próximas e querendo roubar sua vaga no G8. Um destes times é o Peixe, que é o 13° colocado, mas com 18 pontos, sabe que precisa vencer um adversário direto para ir ao mata-mata.

Como chega o América-MG

O Coelho faz uma boa competição até aqui, mas começou a oscilar bastante nesta reta final. A prova, aliás, fica no último jogo, quando enfrentou o líder Palmeiras. O América-MG chegou a abrir o placar, mas se perdeu durante o embate e tomou a virada, perdendo por 4 a 1. Agora, para manter seu lugar no G-8, a equipe mineira precisa vencer e tem a chance de eliminar um de seus adversários diretos na briga por uma vaga no mata-mata.

Como chega o Santos

Por outro lado, o Peixe não faz grande competição e vem deixando a desejar em algumas partidas. Prova disso ficou por conta do último jogo, onde jogou bem contra o Flamengo, mas saiu derrotado por 2 a 1. Aliás, nas últimas cinco partidas, o Santos soma duas derrotas, dois empates e uma única vitória. Contudo, mesmo com suas oscilações, o Alvinegro Praiano ainda tem chances de avançar ao mata-mata e precisa vencer seus próximos compromissos, começando com o duelo direto contra o América-MG.

AMÉRICA-MG X SANTOS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 15ª rodada

Data-Hora: 01/7/2025 (terça-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Arena Vera Cruz, Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Coelho TV

AMÉRICA-MG: Lecce; Arthur, Luíz Henrique, Thallyson e Thiago; Guilherme, Jhonatan Junio e Yago Souza; Jhonnatan Silva, Cauê Machado e Karlos Samuel. Técnico: Mairon César

SANTOS: Rodrigo Falcão; Gabriel Simples, João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira; Gustavo Henrique, Profeta e Pepê Fermino; Robinho Jr, Mateus Xavier e Alejandro Villarreal. Técnico: Maurício Copertino.

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Assistentes: Magno Arantes Lira (MG) e Filipe Ramos de Santana (MG)

