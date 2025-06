Jornalistas apontam importância de Marta na Copa do Mundo: ‘Liderança’

Jornalistas debateram no programa Terra Bolistas, desta segunda-feira (30) no Terra, sobre a importância da Marta na Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo feminina, em 2027.

Assim, apesar de acharem que dentro de campo ela não tem mais tanta importância, ressaltaram que a liderança e a idolatria dela faz diferença neste momento.

“Talvez não tão importante ainda dentro de campo, mas no vestiário com certeza. Uma líder da Seleção Brasileira e ter ela junto é de extrema importância. Eu não tenho dúvidas, é a inspiração de todas as meninas ali. Acho que todo mundo quando começou no futebol a inspiração era a Marta queria ser a Marta. Então eu acho que ela tem muita experiência, muita qualidade, ela nunca vai deixar de ter, mas eu acho que mais do que em campo o papel dela ali tá sendo com as meninas no vestiário. É mais um papel de liderança de gerir o vestiário”, disse.

Torcida e ajustar posição de Marta

Além disso, levantaram a questão da torcida questionar as vezes em que a Marta não tem a oportunidade de atuar e questionarem o treinador.

“Eu acho que o auge técnico dela aqui em campo já foi, né? Já passou. Mas ela ainda é muito boa e ela é uma líder dessa equipe. E é importante ter. É um gás diferente. E isso passa pra torcida também. Eu acho que a torcida às vezes ela erra, peca demais, não tem que ficar pautando o treinador. O treinador sabe o que faz. ‘Mas a Marta tem que entrar porque a gente ama a Marta’, legal, isso é futebol. É um jogo competitivo e a vitória tem que acontecer”, lembrou.

Por fim, ressaltaram a importância dela dentro de campo, uma vez que ela chama a marcação, além da visão de jogo.

“Ela é importante nos bastidores e também no campo, porque ela dá a visão dela, do jogo, do que pode acontecer. Ela dá visão e ela chama a marcação, esse é o ponto. Então talvez ele tenha que aproveitar um pouco melhor o que a Marta tem ainda para oferecer. Além da liderança, mas tecnicamente o que ela faz ali, como que ela faz e talvez reajustar um pouco a posição dela”, disse.

