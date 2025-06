Gerson balança com proposta do Al-Nassr e tem futuro indefinido

Capitão do Flamengo, Gerson tem futuro indefinido longe do Rubro-Negro - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

Capitão, Gerson está perto de deixar o Flamengo, mas ainda não tem futuro definido. O Zenit, da Rússia, afirmou que pagaria a multa de rescisória para ter o volante. No entanto, o volante balançou com uma proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, nos últimos dias. Há um impasse entre empresários na definição do futuro do jogador. A informação é do “ge”.

O Al-Nassr ganhou força para levar Gerson. A relação com Jorge Jesus é o ponto mais a favor dos sauditas. O português está acertado com clube e mantém contato direto com o volante para convencê-lo a ser seu jogador novamente.

Além do fator Jorge Jesus, os valores do Al-Nassr por temporada são praticamente o dobro do oferecido pelo Zenit. O Al-Nassr avisou ao estaff de Gerson que não medirá esforços para contratar o jogador e atender ao pedido de Jorge Jesus.

A negociação não depende de um acordo direto com o Flamengo. Qualquer clube pode contratar Gerson se pagar a multa de 25 milhões de euros. O presidente do Zenit, aliás, já confirmou publicamente ter um pré-acordo. A disputa agora se concentra em convencer financeiramente o próprio jogador.

A carreira de Gerson

Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou ao Flamengo em julho de 2019, comprado junto à Roma, e foi peça-chave no ano mágico sob o comando de Jorge Jesus. Vendido ao Olympique de Marselha em julho de 2021, o meio-campista voltou ao Rubro-Negro em janeiro de 2023.

Pelo Flamengo, Gerson, afinal, conquistou um título da Libertadores, dois do Brasileirão, um da Copa do Brasil, um da Recopa Sul-Americana, três da Supercopa do Brasil e quatro do Carioca.

Gerson consolidou-se como uma das principais lideranças do Flamengo. Dentro de campo, o camisa 8 é um dos pilares do setor e figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira desde que retornou ao clube, em 2023, após passagem pelo Olympique de Marseille, da França.

