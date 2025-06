Sané se despede do Bayern e afirma ter vivido altos e baixos

Leroy Sané despediu-se do Bayern de Munique no último domingo (29), após a vitória do time alemão sobre o Flamengo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Seu destino será o Galatasaray, clube que anunciou sua contratação oficialmente no início de junho. Antes de se apresentar, ele vai tirar um período de férias.

Contra o Flamengo, Sané entrou no segundo tempo e teve uma chance clara de gol, mas parou no goleiro Rossi. Ao fim do contrato, falou sobre sua passagem, que considerou estável, e comentou a dificuldade em encerrar um ciclo de cinco anos no Bayern. Ele também elogiou o clube e relembrou as conquistas no período.

“Claro que é difícil sair. Joguei por cinco anos aqui. É muito tempo, não foram somente dois anos. Me diverti muito, vivi altos e baixos. Agora o tempo acabou, e ainda não me dei conta”, disse o jogador.

“Esse time já conquistou muito e ainda vai conquistar mais. Acho que o futuro é promissor. Desejo tudo de melhor ao Bayern, na Copa de Clubes e também no que está por vir” concluiu Sané, em entrevista.

Novo contrato de Sané

No novo clube, agora na Turquia, Sané vai receber 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões) por temporada, além de 3 milhões de euros líquidos como bônus de fidelidade. O próprio Galatasaray divulgou as informações.

