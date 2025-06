Atlético x Cuiabá, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

No duelo dos desesperados, Atlético-MG e Cuiabá se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galo ocupa a zona de rebaixamento (Z3), com apenas 12 pontos, enquanto o adversário soma 14. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), nesta terça-feira, 1º de julho, na Arena MRV.

Onde assistir

Transmissão ao vivo pela TV Galo, no YouTube.

Como chega o Atlético-MG

O objetivo é claro: sair da zona de rebaixamento. Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o Atlético depende apenas de si para escapar da degola — e nada melhor do que um confronto direto para isso. Se vencer o Cuiabá, além de deixar o Z3, ainda ultrapassa o adversário na tabela. Sob o comando do técnico Leandro Zago, o time aposta no talento de Alisson Souza e Cauã Soares para resolver no ataque.

Como chega o Cuiabá

“Vale a pena o risco?” é a pergunta que o Cuiabá deve se fazer antes de entrar em campo. Vai partir para cima e tentar afundar de vez o adversário? Ou jogará pelo empate, dependendo também de um tropeço do Internacional? Com 14 pontos, o time precisa continuar somando para se manter na elite do Brasileirão Sub-20. Nos últimos cinco jogos, foram dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória. No ataque, Alessandro e Dyego seguem como as principais esperanças de gol da equipe mato-grossense.

ATLÉTICO-MG x CUIABÁ

Brasileirão Sub-20 – 16ª rodada

Local: ARENA MRV

Data e horário: quarta-feira, 01/07/2025 às 15

ATLÉTICO: Pedro Cobra; Vitor Gabriel, Dudu, Renan e Pedro Oliveira; Kauan Guilherme e Eric; Lucas Souza, Pascini, Alisson Souza e Cauã Soares. Técnico: Leandro Zago

CUIABÁ: Melo; Hernandes, João Victor, Wendel e Marcelo; Dudu, Índio e David; Wildney, Alessandro e Dyego. Técnico: Ricardo Resende.

