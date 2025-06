Jornalista aponta o que faltou para Flamengo encarar o Bayern: ‘Autocrítca’

Após a derrota do Flamengo por 4 a 2 para o Bayern de Munique pelo Mundial, a jornalista Paula Almeida apontou no programa Terra Bolistas, desta segunda-feira (30) no Terra, analisou a partida do Rubro-Negro contra equipe alemã.

“Vamos botar o pé no chão, ficou com muito oba-oba na primeira fase, mas a realidade é diferente. Sobre o técnico ter que adaptar o time a quem ele vai enfrentar, ontem faltou um pouco disso para o Flamengo. O Flamengo continua jogando como ele joga, e às vezes você precisa mudar um pouco seu repertório. Então os erros, a gente vai falar, ah, o Bayern ganhou nos erros. Óbvio que ele ganhou nos erros, mas ele forçou os erros. O Bayern estava com muita pressão ali em cima do ataque. Então não tinha muito como jogar do mesmo jeito como você joga contra os outros times”, disse.

Dessa forma, ela pontuou que faltou autocrítica para o Flamengo enfrentar o Bayern.

“Faltou para o Flamengo um pouco de adaptação ao adversário que ele estava enfrentando. Acho que faltou um pouco de autocrítica para o Flamengo. Olha quem a gente vai enfrentar, a gente tem que jogar um pouco diferente do que a gente jogou até agora. Talvez faltou concentração, às vezes tem isso mesmo, né? O time entra, por cinco minutos ali ele se desconcentra e acaba tudo errado. Mas não foi só a desconcentração, porque os erros se repetiram. Porque a pressão continuou e o Flamengo não se adaptou. Então eu acho que foi isso mais do que a disparidade entre os dois clubes”, afirmou.

Flamengo x Bayern

O Flamengo perdeu por 4 a 2 para o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial. O Rubro-Negro, aliás, ficou a partida inteira atrás do placar. Aos cinco minutos, Pulgar marcou contra. Logo na sequência, Harry Kane ampliou para o Bayern. Aos 32, Gerson diminuiu para a equipe carioca, mas aos 40, Goretzka fez o terceiro da equipe alemã.

No segundo tempo, Jorginho marcou de pênalti para o Flamengo, e aos 27 Harry Kane marcou o segundo dele, o quarto do Bayern e o sexto gol do jogo, decretando a vitória da equipe alemã.

