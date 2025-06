Flamengo ganha folga após eliminação no Mundial de Clubes

Com a eliminação no Mundial de Clubes, o Flamengo já começa a planejar a programação na volta ao Brasil. A delegação embarca para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira (30), às 22h (horário de Brasília), com chegada prevista para as 6h30 (de Brasília) de terça-feira (1). Agora, o clube começa a virar a chave para as competições nacionais.

O elenco do Flamengo, aliás, retorna aos treinamentos no sábado pela manhã, às 9h30, no CT George Helal. Ou seja, a equipe de Filipe Luís ainda ficará três dias de folga após a eliminação para o Bayern de Munique, pelas oitavas do Mundial de Clubes.

O Flamengo deixou o Mundial de Clubes com uma campanha de duas vitórias (sobre Espérance e Chelsea), um empate (contra o Los Angeles FC) e uma derrota (para o Bayern de Munique).

Agora, a delegação retorna ao Brasil com foco redirecionado para o Campeonato Brasileiro. O Fla, afinal, enfrenta o Santos dia 16 de julho, às 21h30, fora de casa. Em seguida, mede forças com o Fluminense no sábado (20 de julho), às 19h30, no Maracanã. Depois disso, o Fla encerra a sequência contra o Bragantino, fora de casa, na terça-feira (23 de julho).

