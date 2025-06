Atlético terá maratona em julho com jogos decisivos na volta da temporada

O êxito em cumprir o planejamento da intertemporada pode ser crucial para o Atlético. Isso porque a equipe irá encarar uma maratona desgastante de partidas já no retorno da temporada. O cenário será de oito compromissos em 26 dias, e o Galo precisará dividir suas atenções entre o Campeonato Brasileiro, assim como as oitavas de final da Copa do Brasil e playoffs da Sul-Americana.

O elenco do time mineiro se reapresentou na Cidade do Galo nesta segunda-feira (30). Assim, os jogadores terão cerca de duas semanas para recuperar as condições físicas ideais e Cuca promover ajustes de alguns erros corriqueiros no primeiro semestre do ano.

A partida que marcará o retorno do Atlético aos gramados será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 12 de julho, pela 13ª rodada do Brasileirão. Posteriormente, o time mineiro irá encarar o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. A classificação para as oitavas de final ficará com a equipe que tiver vantagem no placar agregado nos dois embates.

Com os duelos no torneio continental, aliás, houve o adiamento de dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, diante de Sport e Fortaleza. Outra competição mata-mata que o Galo dividirá suas atenções é a Copa do Brasil. Nas oitavas de final, portanto, haverá a reedição da última final, quando decidiu o título com o Flamengo. Na ocasião, a equipe mineira perdeu a decisão e tem a revanche como prioridade. Inclusive, serão três confrontos entre as equipes em um intervalo de dez dias. Dois jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil e um do Brasileirão.

Confira a maratona do Atlético em julho

. Bahia x Atlético – Brasileirão – 12/07

. Atlético Bucaramanga x Galo – jogo de ida dos play-offs da Sul-Americana – 17/07

. Palmeiras x Atlético – Brasileirão – 20/07

. Galo x Atlético Bucaramanga – jogo de volta dos play-offs da Sul-Americana – 24/07

. Flamengo x Atlético – Brasileirão – 27/07

. Flamengo x Galo – partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil -31/07

. Atlético x Bragantino – Brasileirão – 03/08

. Galo x Flamengo – partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil – 06/08

