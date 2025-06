Fluminense vence Inter, faz história e se garante nas quartas do Mundial

O Fluminense fez história nesta segunda-feira (30/6). Jogando no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), o Tricolor venceu a Inter de Milão (ITA) por 2 a 0 e avançou às quartas de final do Mundial de Clubes. Germán Cano – sempre ele – e Hércules fizeram os gols que garantiram o Fluzão como um dos melhores oito times do mundo para a Fifa. Agora, o Tricolor pode reencontrar o Manchester City (ING), que derrotou o próprio time brasileiro na final da Copa Intercontinental de 2023.

A equipe de Pep Guardiola, afinal, joga pelas oitavas de final ainda nesta segunda, quando enfrenta o Al-Hilal (SAU), às 22h (de Brasília). Quem avançar pega o Fluminense na sexta-feira (4/7), às 16h, no Camping World, em Orlando.

Primeiro tempo

A história do jogo começou de maneira positiva para os brasileiros, que começaram o jogo com um esquema de três zagueiros, espelhando a formação adversária. Afinal, logo aos 3′, o Fluminense abriu o placar. Martinelli disputou bola, que ficou solta para Arias na ponta direita – seu lugar preferido no campo. Ele cruzou com muito veneno, e Cano, aproveitando desvio no meio do caminho, ficou livre para cabecear entre as pernas de Sommer e fazer 1 a 0.

A resposta foi aos 10′. Inversão incrível para Mkhitaryan, que rolou para Dimarco. De primeira, o italiano soltou um canudo, parando no goleiro Fábio. A Inter, no entanto, não se encontrava em campo. Não à toa, a próxima boa chance do jogo também foi do Fluminense.

Arias tabelou com Cano e chutou de fora. Sommer deu rebote, e Samuel Xavier chegou livre para pegar a sobra, errando o alvo por centímetros. Aos 38′, o Fluzão chegaria ao segundo gol. Em uma triangulação de cabeça, Thiago Silva deu para Renê, que tocou para Ignácio. O zagueiro cabeceou livre e fez o segundo, mas estava impedido. O gol, então, foi anulado após análise do VAR.

Segundo tempo

A tônica da etapa final praticamente se repetiu. A Inter tinha a bola, enquanto o Fluminense se defendia e escapulia em contra-ataques. Num desses, Arias chutou de fora da área e obrigou Sommer a fazer um milagre no cantinho, jogando para escanteio.

O cansaço batia firme na Inter, que fez três substituições ao mesmo tempo, logo aos 7′ da etapa final. Somente aos 23′ o time italiano criou uma boa chance. Após falta cobrada da esquerda, Lautaro ganhou de Thiago Silva e cabeceou para o meio da área. De Vrij, de dentro da pequena área, perdeu um gol inacreditável. Dimarco, cobrando falta, mandou muito perto do gol de Fábio.

Na reta final, o goleiro do Fluminense passou pelos testes de fogo. Em duas oportunidades, Lautaro esteve em condições de finalizar, mas parou no arqueiro de 44 anos. Na terceira chance, o argentino acertou o pé da trave, já aos 37′. Lima, que entrara na vaga de Nonato, teve a bola do jogo no pé, chutando para fora, porém. Mas Hércules faria o gol da classificação: nos acréscimos, quando a Inter já se mandara toda para o campo ofensivo, o volante apareceu como homem surpresa e, de canhota, mandou para o fundo do barbante, mandando os italianos para casa e garantindo o Fluminense como um dos oito melhores times do mundo.

Próximos passos

Agora, o Fluminense aguarda o vencedor da outra partida de oitavas de final desta segunda. É entre Manchester City e Al-Hilal, que duelam no Camping World, em Orlando. As quartas serão exatamente no mesmo estádio, mas na sexta-feira, às 16h. Quem passar pega o vencedor da partida entre Palmeiras e Chelsea. Já a Inter de Milão se despede do torneio, voltando mais cedo para casa e iniciando as férias do plantel.

INTER DE MILÃO 0 x 2 FLUMINENSE

Mundial de Clubes 2025 – Oitavas de final

Data e horário: 30/06/2025 (segunda-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

Gols: Germán Cano, 3’/1ºT (0-1); Hércules, 45+3’/2ºT (0-2)

INTER DE MILÃO: Sommer; Darmian, De Vrij e Bastoni (Carlos Augusto, 25’/2ºT); Dumfries (Luis Henrique, 7’/2ºT), Barella, Asllani (Carboni, 7’/2ºT), Mkhitaryan (Sucic, 7’/2ºT) e Dimarco; Lautaro Martinez e Thuram (Espósito, 21’/2ºT). Técnico: Cristian Chivu.

FLUMINENSE: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Bernal (Thiago Santos, 34’/2ºT), Martinelli (Hércules, 15’/2ºT), Nonato (Lima, 15’/2ºT) e Renê; Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo, 20’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Assistentes: David Moran (SLV) e Henry Pupiro (NIC)

VAR: Não divulgado

Cartões Amarelos: Asllani, Bastoni (INT); Cano, Freytes, Renê, Renato Gaúcho, Thiago Santos (FLU)

