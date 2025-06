Saiba quanto o Fluminense acumula em premiação com ida às quartas do Mundial de Clubes

Fluminense venceu a Inter de Milão e avança no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense avançou às quartas de final do Mundial de Clubes ao vencer a Inter de Milão por 2 a 0, nesta segunda-feira (30). A classificação rendeu mais 13,1 milhões de dólares (cerca de R$ 72,1 milhões) em premiação, totalizando R$ 220,6 milhões só neste torneio.

O valor, aliás, é o maior recebido em prêmios esportivos em uma única temporada, superando 2023, quando o clube conquistou a Libertadores 2023, ficou em sétimo no Brasileirão, caiu nas oitavas da Copa do Brasil e foi vice-campeão do Mundial. Na ocasião, o clube embolsou R$ 194 milhões.

O clube garantiu antes 15,2 milhões de dólares (R$ 84,5 milhões) pela participação na fase de grupos do torneio. Além disso, o Tricolor conquistou 2 milhões (R$ 11,1 milhões) pela vitória sobre Ulsan; outros 2 milhões (R$ 11,1 milhões) pelos empates com o Borussia e Mamelodi Sundowns. Por fim, o clube também embolsou 7,5 milhões (R$ 41,3 milhões) pela classificação para as oitavas de final.

Os tricolores, assim, agora aguardam para conhecer o rival nas quartas. Manchester City e Al Hilal duelam nesta segunda-feira, às 22h. Quem vencer encontra o Flu no Camping World Stadium, em Orlando, na próxima sexta-feira, às 16h. Se avançar para a semifinal, o clube garantirá mais US$ 21 milhões (R$ 115,7 milhões).

Premiação das demais fases do Mundial

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares (R$ 72,36 milhões)

Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 115,78 milhões)

Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 165,4 milhões)

Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 220 milhões)

