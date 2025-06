Mac Allister diz que clubes sul-americanos não conseguem competir com europeus

Mac Allister em ação com a camisa do Liverpool - (crédito: Foto: Divulgação)

Alexis Mac Allister participou do programa ‘La Casa del Kun’, da ‘ESPN’, apresentado por Sergio Agüero, e falou sobre os confrontos entre clubes sul-americanos e europeus no Mundial de Clubes, como a vitória do Botafogo sobre o PSG por 1 a 0 e o triunfo do Flamengo por 3 a 1 diante do Chelsea.

Apesar dos bons resultados, o meio-campista argentino, vencedor da Copa do Mundo em 2022, acredita que essas vitórias são exceções. Para ele, os clubes europeus seguem dominando o cenário internacional.

“Os clubes argentinos ou sul-americanos podem competir em um ou dois jogos, mas com o tempo eles não têm chances contra os europeus. Os sul-americanos igualam os europeus em paixão e vontade de vencer, mas isso, no fim das contas, não é suficiente para ganhar”, afirmou o jogador de 26 anos.

Mac Allister começou a carreira no Argentinos Juniors e teve passagem pelo Boca antes de se transferir para o futebol europeu em 2020. Atuou pelo Brighton e defende atualmente o Liverpool, onde teve papel importante na conquista da Premier League.

Durante a entrevista, ele também elogiou o PSG, que eliminou o Liverpool da Champions e já está nas quartas de final do Mundial de Clubes.

“Eles são a melhor equipe, estão voando. Têm tudo: são muito disciplinados, jogam bem com a bola, correm muito. Para mim, são os melhores”, concluiu.

