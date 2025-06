‘A gente nunca deixou de acreditar’, diz Cano após vitória contra a Inter

German Cano tem estrela. Na partida em que completou 200 jogos pelo Fluminense, fez um dos gols mais importantes da história do clube. Após a vitória que colocou a equipe nas quartas de final do Mundial de Clubes, o camisa 14 comentou que ele e seus companheiros reconheciam as dificuldades. No entanto, isso não foi motivo para desmotivar ninguém.

“Um jogo muito difícil, contra jogadores de muita qualidade, muito superiores a um nosso time, mas a gente nunca deixou de acreditar, sempre tentou poder jogar, muitas vezes conseguimos, muitas vezes não. Criamos várias situações de gols para poder fazer. Tivemos chances na primeira parte e na segunda parte. Assim, conseguimos fazer os gols”, afirmou o artilheiro.

Na sequência, Cano seguiu comentando a respeito das dificuldades de enfrentar um europeu no Mundial de Clubes.

“Não é fácil poder competir contra os times europeus que são muito superiores a um nosso. Mas é futebol, né? A gente entra dentro do campo e somos onze contra onze e temos que brigar, temos que lutar e hoje conseguimos fazer um grande jogo defensivamente, ofensivamente. Conseguimos criar a situação do gol, então, acho que a gente está no caminho certo, estamos deixando a unidade”, detalhou Cano.

Próximos passos do Fluminense

Agora, o Fluminense aguarda o vencedor da outra partida de oitavas de final desta segunda-feira, entre Manchester City e Al-Hilal, que duelam no Camping World, em Orlando.

As quartas serão exatamente no mesmo estádio, mas na sexta-feira, às 16h. Quem passar pega o vencedor da partida entre Palmeiras e Chelsea.

