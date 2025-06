Arias destaca atuação do Fluminense contra ‘potência’ do futebol mundial

Jhon Arias, um dos principais jogadores do Fluminense na épica classificação diante da Inter de Milão (ITA) e eleito melhor em campo no voto popular, falou à imprensa pouco após o apito final, dando suas impressões após a vitória por 2 a 0, nesta segunda-feira (30/6). Ainda no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), o craque analisou a atuação do Fluzão, que se garantiu nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Ele elogiou o time da Inter de Milão, relembrando o fato de serem atuais vice-campeões da Uefa Champions League. Além disso, o colombiano falou sobre a atitude do Fluminense diante os Nerazzurri.

“Acho que foi um jogo muito completo, muito correto. A Inter de Milão é uma grande potência do futebol mundial, não à toa é a atual vice-campeã da Liga dos Campeões. Então, assim como sabíamos que precisávamos mostrar o nosso melhor hoje, precisávamos nos concentrar nos 90 minutos e, se queremos progredir, também precisamos dos 120 minutos. Como eu disse, quando você enfrenta jogadores de elite como nós enfrentamos hoje, você tem que ter respeito, tem que ter cuidado, tem que saber jogar contra eles, tem que saber administrar cada momento do jogo. Hoje, o grupo inteiro está de parabéns. Torcedor tricolor, que comemore essa vitória muito importante para o nosso clube, para o Brasil e para a América do Sul”, disse.

Elogios do craque do Fluminense a Cano

Arias, então, falou sobre a parceria com Germán Cano. Foi do próprio camisa 21 o cruzamento para o gol do argentino, que abriu o marcador e, consequentemente, o caminho rumo à classificação. O craque rasgou elogios ao companheiro de ataque.

“O Germán, hoje, graças a Deus, anotou (um gol). Eu, particularmente, fiquei feliz por ele ter anotado, porque é um cara que se entrega muito, ajuda muito o time, é uma referência pra nós como tricolores, um cara que tem e faz muito pelo clube, então é um cara que hoje abriu o caminho da vitória, é importante pra nós. E eu fico feliz porque a nossa relação vai muito além das quatro linhas. É um cara que eu amo muito como pessoa, então fico feliz por ele, fico feliz pelo clube. Eu acho que (agora) é comemorar, mas sabendo que nas quartas se vê um outro jogo difícil”, encerrou Arias, referindo-se ao provável duelo contra o Manchester City (ING).

Já classificado, agora o Fluminense aguarda o vencedor do duelo entre os Citizens e o Al-Hilal (SAU), que ocorre nesta segunda, às 22h (de Brasília). O jogo das quartas de final será na sexta-feira (4/7), às 16h, no Camping World, em Orlando.

