Hércules comemora gol histórico pelo Fluminense: ‘Fruto do meu trabalho’

Hércules entrou no segundo tempo da partida desta segunda-feira (30) contra a Inter de Milão. O volante, que chegou ao Fluminense com expectativa alta por parte da torcida, mas que demorou a se destacar, fez o gol que confirmou a classificação para as quartas de final do Mundial.

Em entrevista após a partida, o jogador lembrou das dificuldades que passou até viver esse momento histórico.

“Quando eu cheguei no Fluminense, passei por uma situação um pouquinho complicada, mas trabalhei muito. Nunca vou desistir. Isso é fruto do meu trabalho. Tenho que agradecer a Deus, à minha família e aos meus companheiros também. Agora é comemorar”, contou o volante.

Agora, o Fluminense aguarda o vencedor de Manchester City e Al-Hilal, que duelam no Camping World, em Orlando. As quartas de final serão exatamente no mesmo estádio, mas na sexta-feira (04), às 16h.

