Bortoleto se torna o brasileiro mais jovem a pontuar na F1; veja lista

Bortoleto foi eleito o piloto do dia ao terminar em 8º no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 - (crédito: AFP)

O vencedor do Grande Prêmio da Áustria foi Lando Norris, mas muitos dos holofotes da corrida foram para Gabriel Bortoleto. Depois de 11 provas na Fórmula 1, o brasileiro terminou dentro da zona de pontuação pela primeira vez na carreira na elite do automobilismo ao conquistar o oitavo lugar no Red Bull Ring e somou 4 pontos importantes para a Sauber. Além de tirar o peso de conseguir chegar no top-10, o paulista se tornou o piloto mais jovem do Brasil a pontuar na categoria, aos 20 anos, oito meses e 15 dias.

A marca antiga era de Felipe Massa, quando ficou com o sexto lugar no GP da Malásia de 2002, na época com 20 anos, 10 meses e 20 dias, curiosamente também com um carro da Sauber. Ao somar pontos no circuito austríaco e ser eleito o piloto do dia, Bortoleto também encerrou o jejum de quase oito anos sem um brasileiro pontuar na F1. A última ocasião foi justamente com Massa, em 2017, pela Williams, em Abu Dhabi.

Maior referência do Brasil no automobilismo, Ayrton Senna terminou na zona de classificação já na segunda corrida pela categoria, mas já tinha 24 anos e 17 dias durante o GP da África do Sul de 1984, quando ficou em sexto com a Toleman. Depois de Bortoleto e Massa, Rubens Barrichello foi o terceiro brasileiro mais jovem a pontuar na Fórmula 1, aos 21 anos, cinco meses e um dia, no GP do Japão.

Gabriel foi um dos destaques do fim de semana na Áustria. O garoto ficou entre os dez mais velozes em todos os treinos livres e passou para o Q3 pela primeira vez, conseguindo conquistar a oitava posição de largada. A Sauber escolheu uma estratégia com duas paradas, uma a mais do que a utilizada por outras equipes, pensando em uma recuperação do brasileiro nas voltas finais contra adversários com pneus mais gastos. No entanto, Bortoleto deu azar ao ficar “preso” como retardatário entre os líderes Lando Norris e Oscar Piastri, o que atrapalhou a chance de ultrapassar Fernando Alonso e Liam Lawson, o 7º e 6º colocados, respectivamente.

Com os quatro pontos somados, ele agora é o 19º no mundial de pilotos, enquanto a Sauber tem 26 e está na vice-lanterna do campeonato de construtores. O resultado fez Gabriel, ou Gabi, como é chamado pela equipe, se tornar o 20º brasileiro a pontuar na Fórmula 1.

A próxima chance de Bortoleto subir na classificação será no próximo fim de semana, com o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, no domingo (6/7). A largada será às 11h. A pista britânica, inclusive, abre uma sequência de circuitos em que o garoto já teve a chance de correr em categorias de base, o que pode ajudar na busca por mais pontos.

Brasileiros com pontos na Fórmula 1:

1. Chico Landi (1951) – 1,5 ponto

2. Wilson Fittipaldi (1972-1976) – 3 pontos

3. José Carlos Pace (1972-1977) – 58 pontos

4. Emerson Fittipaldi (1970-1980) – 281 pontos

5. Chico Serra (1981-1983) – 1 ponto

6. Nelson Piquet (1978-1991) – 485,5 pontos

7. Roberto Pupo Moreno (1982-2000) – 15 pontos

8. Maurício Gugelmin (1988-1992) – 1 ponto

9. Ayrton Senna (1984-1994) – 610 pontos

10. Christian Fittipaldi (1992-1996) – 12 pontos

11. Rubens Barrichello (1993-2011) – 658 pontos

12. Pedro Paulo Diniz (1995-2000) – 10 pontos

13. Ricardo Zonta (1999-2004) – 3 pontos

14. Cristiano da Matta (2003-2004) – 13 pontos

15. Felipe Massa (2002-2017) – 1.167 pontos

16. Felipe Nasr (2015-2016) – 44 pontos

17. Nelson Piquet Jr. (2008-2009) – 19 pontos

18. Antônio Pizzonia (2003-2005) – 8 pontos

19. Bruno Senna (2010-2012) – 33 pontos

20. Gabriel Bortoleto (2025) – 4 pontos