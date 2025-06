Davide Ancelotti fala sobre adaptação à Seleção Brasileira

Davide Ancelotti, auxiliar da Seleção Brasileira e filho de Carlo Ancelotti, falou sobre sua adaptação ao novo cargo em entrevista à rádio ‘Onda Cero’, nesta segunda-feira (30). Recém-integrado à comissão técnica, ele destacou o impacto de trabalhar com a equipe canarinho e o ambiente diferente em relação ao futebol de clubes.

“A chegada à Seleção foi impactante. Dá para perceber que ali se joga por algo muito maior. Existem muitos rituais, o clima de união é forte e, como o tempo é curto, tudo acontece de forma muito intensa”, disse.

Davide também contou que está se dedicando ao aprendizado do português para se comunicar melhor com os jogadores.

“Estou estudando o idioma. Acho importante saber a língua do lugar onde você está. Por falar espanhol e italiano, fica mais fácil entender o português. Tenho facilidade com idiomas — também falo francês e alemão. Só não me dou bem com números. Com o Vinicius e o Rodrygo, por exemplo, falo em espanhol”, explicou.

Além disso, a nova rotina, segundo ele, trouxe mudanças no ritmo profissional e pessoal.

“Sinto falta do dia a dia de clube, nunca tinha tirado um mês de férias. Agora estou assistindo a muitos jogos por semana. Temos uma estrutura interna .para monitorar vários jogadores, e vou ficar de olho especialmente nos que atuam na Espanha”, disse.

“Será um ano de mais estabilidade familiar, algo que eu não conseguia desde que meus filhos nasceram. Assim, voltar a morar em Madrid foi um presente — profissionalmente e para a família também”, completou.

Davide Ancelotti revela vontade de comandar o Real Madrid

Por fim, mesmo com o foco atual na Seleção Brasileira, ele não esconde que sonha em, um dia, comandar o Real Madrid.

“Todo mundo sabe que meu sonho é treinar o Real Madrid. Ou sejam, não preciso dizer isso ao Florentino Pérez. Se você já esteve no clube e é treinador, não pode ter outro sonho. Meu objetivo é comandar o Real Madrid 100%”, revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.