Lautaro Martínez após eliminação da Inter: ‘Quem não quiser ficar, pode ir embora’

Lautaro Martínez não poupou críticas após a eliminação da Inter de Milão no Mundial de Clubes, na derrota por 2 a 0 para o Fluminense. Com tom firme, o atacante deixou claro que o clube precisa de jogadores comprometidos e com mentalidade vencedora para buscar grandes conquistas.

Ele fez um apelo direto à equipe, ressaltando a importância de vestir a camisa da Inter com responsabilidade e determinação, e pediu que quem não estiver totalmente dedicado ao time pense em seguir outro caminho.

“Quero lutar pelos principais títulos. Quem quiser ficar no Inter, ótimo, vamos juntos. Quem não quiser, pode ir embora. Precisamos de jogadores que realmente queiram estar aqui. Vestimos uma camisa importante. É preciso ter uma mentalidade de alto nível ou, por favor, que saiam”, afirmou Lautaro, sem citar nomes.

“Não vou mencionar ninguém, mas vi muita coisa que não gostei. Foi uma temporada longa e cansativa, com muitas mudanças. Não conquistamos títulos e temos que começar a próxima temporada da melhor forma possível”, completou.

