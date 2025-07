Yamal faz postagens que sugerem que ele será o novo camisa 10 do Barcelona

Atualmente, Yamal veste a camisa de número 19 no Barça - (crédito: Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Lamine Yamal tem feito postagens nas redes sociais que sugerem que ele pode ser o novo 10 do Barcelona. Primeiro, o jogador publicou uma foto de Maradona vestindo o uniforme e mostrando o icônico número. Depois, postou imagem de Ronaldinho Gaúcho também trajando a camisa consagrada aos craques.

Atualmente, Lamine Yamal usa a camisa de número 19. De acordo com o periódico Mundo Deportivo, da Espanha, o Barcelona prepara o anúncio oficial de Yamal como camisa 10 do time para o dia 13 de julho, data na qual ele completará 18 anos.

O craque ainda está de férias. A postagem com a foto de Ronaldinho Gaúcho usando a 10 do Barcelona foi feita, inclusive, de Marbella, na Espanha. Yamal esteve no Brasil durante esse período de descanso.

Por aqui, Lamine Yamal visitou a Rocinha e jogou pelada com crianças da comunidade. Além disso, também se divertiu com Neymar, de quem é fã. Os dois jogaram futevôlei e basquete em Mangaratiba, no condomínio do camisa 10 do Santos.

