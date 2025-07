Palmeiras deixou exames pré-operatórios de Paulinho prontos antes do Mundial

Herói da classificação do Palmeiras para as quartas de final do Mundial de Clubes, o atacante Paulinho passará por uma cirurgia após a competição, como informado por Abel Ferreira após a vitória contra o Botafogo. O procedimento já está preparado desde antes de a equipe viajar para os Estados Unidos, já que o clube deixou os exames pré-operatórios prontos.

De acordo com o portal Nosso Palestra, o Departamento de Saúde e Performance do clube realizou, nas semanas que antecederam o Mundial, uma série de exames no jogador. A ideia era planejar qual o melhor procedimento possível para o atacante, assim que o Palmeiras retornasse ao Brasil.

Paulinho chegou do Atlético no começo do ano, como uma das principais contratações do Verdão para a temporada. Ainda no Galo, realizou uma cirurgia na canela direita por conta de dores na região. Desde então, o atacante nunca conseguiu estar 100% fisicamente e vem atuando com uma limitação de 30 minutos por partida.

A expectativa do departamento é que o novo procedimento seja menos invasivo, e o atacante retorne de forma mais rápida. O clube pretende fazer apenas uma raspagem no local e o jogador deve ficar de fora dos gramados por cerca de três meses, ficando disponível para a reta final da temporada.

