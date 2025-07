Polícia Militar aprovou equipamentos de reconhecimento facial na Neo Química Arena

O Corinthians espera ter a capacidade máxima do estádio liberada para a volta do Brasileirão - (crédito: Foto: Divulgação )

A Polícia Militar do estado de São Paulo aprovou os equipamentos para o Corinthians utilizar o reconhecimento facial na Neo Química Arena diante do RB Bragantino, no dia 13 de julho. Assim, o clube vive a expectativa de ter a capacidade máxima no estádio.

A possibilidade de não ter 100% do público no jogo se deve ao não cumprimento do prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte para a implementação do sistema de reconhecimento facial. Dessa forma, o Corinthians aguarda uma flexibilização da PM, que deve emitir um laudo autorizando a presença total da torcida nesta semana.

Legislação cobra reconhecimento facial em estádios

De acordo com o artigo 148 da Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023), clubes com estádios com capacidade superior a 20 mil lugares tinham até 14 de junho para implementar, de forma completa, o sistema de reconhecimento facial. Caso contrário, estão sujeitos a atuar com público limitado a 19.999 pessoas.

A Polícia Militar entende que, para o clube cumprir a lei, 100% dos torcedores presentes na partida contra o RB Bragantino devem acessar o estádio por meio do reconhecimento facial. O departamento de tecnologia do Corinthians não recomenda essa implementação total sem testes mais robustos, temendo falhas operacionais.

O Corinthians, entretanto, negocia uma adoção gradual do sistema, com prazo estimado de sete jogos até a consolidação do processo. A proposta corintiana é que 100% dos ingressos vendidos sejam destinados a torcedores com a facial já coletada. No entanto, o uso pleno do sistema deve aconteça de forma gradual.

