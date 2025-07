Fortaleza oficializa contratação do atacante argentino José Herrera

O Fortaleza anunciou um reforço para seu ataque nesta segunda-feira. O clube oficializou a contratação do argentino José Herrera, de 22 anos. A saber, para tirá-lo do Argentinos Juniors, o Leão desembolsou R$ 13 milhões. Dessa maneira, o valor garantiu 70% dos direitos econômicos do jovem atleta.

Herrera é um ponta-direita canhoto com boa finalização de longa distância. Ele foi revelado pelo Argentinos Juniors, seu único clube na carreira. Além disso, o jogador passou por todas as categorias de base da seleção argentina. Em 2025, ele marcou cinco gols em 19 jogos disputados.

A chegada do atacante oferece mais uma opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda. O setor ofensivo era um problema antes da parada para o Mundial. Pela direita, Herrera disputará posição com Marinho e Yago Pikachu. Ele também pode atuar no lado esquerdo do ataque do time.

Por fim, o novo reforço chega em Fortaleza nos próximos dias. Ele deve chegar à capital cearense ainda nesta semana para iniciar os treinos. O clube liberou o atleta para passar o fim de semana com a família. O Leão volta a campo no dia 9 de julho, contra o Bahia.

