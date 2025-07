Bahia acerta contratação em definitivo do atacante Kayky

Kayky já está no Bahia desde o começo do ano - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O Bahia anunciou nesta segunda-feira (30) a contratação em definitivo do atacante Kayky. O jogador estava emprestado ao Tricolor pelo Manchester City, clube do mesmo grupo administrativo, desde o começo do ano, e assinou com o Esquadrão até o final de 2029.

Kayky é cria da base do Fluminense e saiu para o City como uma das grandes promessas de Xerém. Entretanto, sofreu com várias lesões e não teve destaque no clube inglês. Depois disso, o atacante foi emprestado para o Paços de Ferreira, de Portugal, antes de sua primeira passagem pelo Bahia, onde marcou três gols em 16 partidas.

Depois disso, o Manchester City emprestou Kayky ao Sparta Rotterdam e o atacante voltou para o Esquadrão no começo de 2025. Nesta temporada, atuou em dez partidas e marcou duas vezes, sendo uma delas na grande final do Campeonato Baiano, em pleno Barradão.

