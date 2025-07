??dolo do Vasco, Geovani segue internado em estado grave

Ídolo do Vasco, Geovani ainda segue internado em estado grave. Afinal, o ex-jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória em casa, no último dia 26. Desde então, está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Hospital Medsenior, em Vitória, no Espírito Santo. Em publicação nesta segunda-feira (30), a família reforçou o pedido de orações.

“Geovani Silva continua internado na UTI do Hospital Medsenior, em estado grave, recebendo toda a assistência necessária. Pedimos que sigam em oração e confiando somente em Deus. A família agradece, de coração, por todas as orações, mensagens e demonstrações de carinho e força”, diz a nota oficial da família.

Geovani, de 61 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória no último dia 26, em casa. O ex-jogador recebeu os primeiros socorros pelos filhos, Geovani e Andrey. Depois, foi encaminhado com urgência ao Hospital Praia da Costa. Dessa forma, recebeu atendimento emergencial e foi intubado.

No dia seguinte, transferiram Geovani para o Hospital Medsenior, na capital capixaba. Contudo, seu estado piorou. Afinal, ele sofreu mais duas paradas cardíacas. Na primeira, a reanimação demorou 13 minutos. Depois, mais oito na segunda, antes da estabilização.

Problemas de saúde

Não é a primeira vez que Geovani fica internado em estado grave. Afinal, o ex-jogador passou 20 dias hospitalizado devido a complicações cardíacas e inchaços corporais, em 2022. Dois anos depois, voltou a ser internado por causa de uma desidratação provocada por uma inflamação e infecção intestinal.

Além disso, Geovani também enfrentou um tumor na coluna vertebral em 2015. Afinal, o ídolo vascaíno foi diagnosticado com polineuropatia em 2006. Dessa forma, precisou utilizar cadeira de rodas por quase um ano.

Trajetória de Geovani no futebol

Natural de Vitória (ES), Geovani foi revelado pela Desportiva Ferroviária. Chegou ao Vasco em 1982 e, ao longo de sua carreira no clube, somou 408 partidas. Participou das conquistas dos Cariocas de 1982, 1987, 1988, 1992 e 1993, além do título brasileiro de 1989.

Na Seleção Brasileira, foi campeão da Copa América em 1989 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Seul-1988. Além disso, o desempenho no Mundial Sub-20 de 1983, onde foi artilheiro e eleito melhor jogador, também o projetou internacionalmente.

Dessa forma, Geovani ainda atuou por Bologna, Karlsruher e Tigres, encerrando a carreira em 2002, quando se elegeu deputado estadual no Espírito Santo.

