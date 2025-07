Thiago Mendes se aproxima de acerto com o Vasco

Jogador estava jogando no Al-Rayyan, do Catar - (crédito: Foto: Divulgação/Al Rayan)

O Vasco tem conversas avançadas para contratar um reforço para o meio-campo. Trata-se do volante Thiago Mendes, ex-São Paulo, de 33 anos. O jogador está livre no mercado após deixar o futebol do Catar. Ele, aliás, já deu um sinal positivo para atuar no clube carioca.

As partes já alinharam as principais condições do negócio. Agora, restam apenas os detalhes finais para a conclusão do acordo. Uma reunião marcada para esta próxima terça-feira (01) pode selar a contratação. Portanto, o desfecho da negociação está muito próximo de acontecer.

O Vasco superou a concorrência de outros clubes brasileiros pelo atleta. O Atlético-MG, por exemplo, considerou a pedida do jogador elevada. O São Paulo também tentou o retorno do volante, mas esbarrou na questão financeira. Assim, o caminho ficou livre para o time cruzmaltino.

Thiago Mendes teve uma passagem de destaque pelo futebol brasileiro no São Paulo. Em 2017, o clube o vendeu para o Lille, da França, por 9 milhões de euros. No futebol europeu, ele também defendeu o Lyon por quatro temporadas. Seu último clube foi o Al-Rayyan, do Catar, onde ficou até o fim do contrato.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.